Die gestern vom DOE gemeldeten starken US-Benzin- und Destillatabbauten holen die Versorgungsängste der Marktteilnehmer zurück an den Tisch. Mit einem deutlichen Plus gingen die Ölpreise aus dem Mittwochshandel, wodurch auch die Heizölpreise anzogen. In Deutschland bleibt die Teuerung von durchschnittlich einem Cent je Liter bestehen, während Verbraucher in Österreich und der Schweiz mit marginalen ...

