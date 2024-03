Gold Digger Resources Inc. gab kürzlich bekannt, dass es einen Aktienkaufvertrag mit Premium Uranium Corporation, jedem seiner Aktionäre und UA92 Ltd., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Premium Uranium, abgeschlossen hat. Gemäß der Vereinbarung wird das Unternehmen alle emittierten und ausstehenden Aktien von Premium Uranium erwerben und nach Abschluss werden Premium Uranium und UA92 hundertprozentige Tochtergesellschaften von Gold Digger. UA92 ist der Inhaber eines Mineralgrundstücks, das aus mehreren Schürfrechten in der Republik Botswana besteht.



Als Gegenleistung für die erworbenen Aktien wird das Unternehmen insgesamt 13.300.000 der eigenen Stammaktien an die Verkäufer zu einem angenommenen Preis von 0,40 $ pro Aktie ausgeben. Die Aktien unterliegen vertraglichen Weiterverkaufsbeschränkungen, wonach ein Sechstel der Aktien über einen Zeitraum von 36 Monaten alle sechs Monate aus der Sperrfrist entlassen wird.



Die Vereinbarung sieht vor, dass der Erwerb vor dem 30. Mai 2024 abgeschlossen werden muss.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de