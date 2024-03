Wien (www.fondscheck.de) - Fondsmanager: Gute Aussichten für Multi-Asset-Strategien - FondsnewsEinkommensstrategien auf Multi-Asset-Basis könnten von der günstigen Ausgangslage an den Märkten profitieren, so die Experten von "FONDS professionell".Das Ende des Zinszyklus und die Aussicht auf Zinssenkungen würden Anleihen und Dividendenaktien zusätzlich unterstützen - erwarte Michael Schoenhaut von J.P. Morgan AM. ...

