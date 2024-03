Der niederländische Ladeinfrastruktur-Anbieter Leap24 kooperiert mit dem Lagerraum-Vermieter Shurgard Self-Storage, um rund 70 Shurgard-Standorte in Großbritannien und den Niederlanden mit Schnellladern für Elektrofahrzeuge auszustatten. 46 davon befinden sich in den Niederlanden und 24 in und um London, wie Leap24 mitteilt. Pro Standort wird eine 240-kW-Ladesäule mit zwei Anschlüssen errichtet. Der Aufbau soll noch in diesem Jahr in London beginnen. ...

