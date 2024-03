Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5459/ Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #604: - ATX schwächer- Addiko Bank auf weiterem Jahreshoch- Zahlen von Uniqa, Palfinger, Zumtobel, - News zu UBM, Wienerberger, Strabag, Frequentis- Research zu Amag- Bloomberg weiss von einem Generali-Zettel, auf dem auch VIG und Uniqa stehen - gestern 250. Börsepeople-Folge und 100. SportWoche-Podcast aufgenommen- weiter gehts im Podcast Links: - Intern für Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/5443/- Börsenradio Live-Blick 7/3: DAX down, Palfinger ...

