Die Uniqa Insurance Group AG hat die verrechneten Prämien, inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung, in 2023 um 9,7 Prozent auf 7.185,6 Mio. Euro steigern können. Das Wachstum basiere auf Neugeschäft sowie auf Indexierungen. So wurden etwa die Prämien in der Krankenversicherung im abgelaufenen Jahr um 9 Prozent erhöht, so der Vorstand bei der Pressekonferenz. Die versicherungstechnischen Aufwendungen der Uniqa Group erhöhten sich 2023 um 11,5 Prozent auf 5.291,0 Mio. Euro (2022: 4.744,5 Mio. Euro). Hinsichtlich Unwetterschäden war 2023 eine der schlimmsten Perioden der vergangenen 20 Jahre. Die wetterbedingten Schäden beliefen sich in Österreich und CEE auf insgesamt 186 Mio. Euro. CEO Andreas ...

