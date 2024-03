FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere der DHL Group von 48 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die Jahresberichterstattung ergab ein gemischtes Bild", schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. "Aufgrund der erwarteten Belebung des Welthandels in der zweiten Jahreshälfte bestätigen wir unser Anlageurteil Kaufen."/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 12:43 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2024 / 12:47 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004