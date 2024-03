Auch am Donnerstagmorgen stehen die Bänder bei Tesla in Grünheide weiterhin still. Neue Erkenntnisse zu den Tätern und dem Tathergang eines Brandanschlags auf einen nahegelegenen Strommast gibt es noch nicht. Es zeichnet sich aber ab, dass es noch eine Weile dauern dürfte, bis die Gigafactory wieder in den normalen Betrieb wechseln kann.Anzeige:Am Mittwoch sprach Tesla (US88160R1014) noch davon, dass die Produktion mindestens bis zum Ende der laufenden Woche stillstehen werde. Begleitet wurde dies von Medienberichten, laut denen die Stromversorgung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...