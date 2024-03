HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Valeo von 24 auf 13 Euro nahezu halbiert, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das nachlassende Wachstum des Autozulieferers, das vor allem auf einen ungünstigen geografischen Mix und einen schwächelnden Absatz von Elektrofahrzeugen in Europa zurückzuführen sei, überlagere derzeit die grundsätzlich starke wirtschaftliche Dynamik des Unternehmens. Dies schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für 2024 und 2025 deutlich nach unten./edh/ck



