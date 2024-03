Im Board von BioNTech stehen geplante Personalien an: Sean Marett, Chief Business and Commercial Officer des Biotech-Unternehmens aus Mainz, wird in den Ruhestand gehen. Der Manager scheide wie geplant aus dem Vorstand von BioNTech aus und werde ab dem 1. Juli mindestens bis Ende des Jahres als Fachberater zur Verfügung stehen. "BioNTech wird bis Ende ...

