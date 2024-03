Das quittierte AMS OSRAM mit 25 % Tagesverlust vor 10 Tagen. Niemand hat offenbar damit gerechnet.Die ursprüngliche Version für die Fusion beider Firmen bleibt die Existenzfrage als Technikadresse im Europaformat. Die Abschreibungen auf LED werden zwischen 600 bis 900 Mio. € taxiert. Damit sind 1,3 Mrd. Franken (Züricher Notiz) eine Wackelposition. Auflösen oder warten? Ein sofortiger Zukauf kommt nicht infrage. Dazu sind die Informationen zu dünn. Eine technische Erholung ist wahrscheinlicher und dafür sind 4 Franken möglich. In diesem Falle werden wir die Gesamtposition trotz dann 50 % Kursverlust auflösen.Vorerst ein Gerücht: Die Trennung beider Firmen gilt in München als letzte Lösungsmöglichkeit, um den Kernbereich von OSRAM zu schützen.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 10! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 10 u. a.:- Rekorde sind endlich, nicht unendlich, zeigen aber die Richtung an- Die DAX-Gewinne geraten unter Druck- Die strategische Sicht für Ihr Depot- HENKEL macht alles richtig, aber ohne Fantasie- Dieser Wert macht vor, was in "German Tech" steckt- TESLA - Eingeholt von der Realität- BIRKENSTOCK ist angekommenIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info