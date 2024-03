London (www.fondscheck.de) - HANetf verstärkt seine Präsenz im deutschsprachigen Raum: Michael Geister ist ab sofort neuer Director of DACH Sales der ETF-Plattform, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Geister hat mehr als 15 Jahre Erfahrung mit börsengehandelten Produkten (ETPs) in der DACH-Region. Er begann seine Karriere im ETP-Bereich bei ETF Securities, wo er maßgeblich an der Markteinführung von Rohstoff-ETPs beteiligt war. Außerdem war er mehr als sechs Jahre bei SPDR ETFs und über drei Jahre bei VanEck tätig. Zuletzt war er Leiter für Krypto-ETPs bei der Deutschen Digital Assets. Bei HANetf wird er den Vertrieb in der DACH-Region koordinieren. ...

