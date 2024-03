Weltfrauentag - Am 8. März 1947 wird in Ost-Berlin der Demokratische Frauenbund Deutschlands (DFD) von Frauen aus allen vier Besatzungszonen gegründet. An Alle, die eine feministische Finanzsendung erwarten - Sorry, die sind hier falsch. Vielmehr soll mit dem Klischee aufgeräumt werden, dass Frauen Schützenhilfe brauchen und nur auf Nummer sicher gehen wollen. 38% der Aktiensparer sind Frauen, das blieb die letzte ein bis zwei Jahre konstant. Klar könnten sich manche Frauen etwas mehr trauen. Aber das ist nicht zwingend eine Geschlechterfrage. Mehr dazu in diesem Interview mit Annchristin Jahnel, HSBC. Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: LVMH.