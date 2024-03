FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat sich nach Worten ihrer Präsidentin noch nicht konkret mit der Möglichkeit von Zinssenkungen in der Eurozone beschäftigt. "Wir haben auf dieser Sitzung keine Zinssenkungen besprochen", sagte Lagarde am Donnerstag nach der Sitzung des EZB-Rats in Frankfurt. Vielmehr habe der Rat gerade erst begonnen, über die Rücknahme der straffen Ausrichtung zu debattieren.

"Wir brauchen noch viel mehr Informationen in den nächsten Monaten, um ausreichend sicher zu sein." Kurz zuvor hatte Lagarde gesagt, dass man zur nächsten Zinssitzung im April "etwas mehr" wisse. Zur übernächsten im Juni wisse man jedoch "deutlich mehr".

Analysten und Anleger fragen sich, wann die EZB angesichts rückläufiger Inflationsraten und schwächelndem Wachstum ihre Geldpolitik lockert. An den Märkten wird gegenwärtig am ehesten für Juni mit einer ersten Zinssenkung gerechnet.