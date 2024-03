Goldpreis erneut auf Rekordhoch - Die Gründe und Aussichten

Die Rekordjagd beim Goldpreis hat sich am Donnerstag weiter fortgesetzt. Zum dritten Mal in Folge konnten Goldanleger ein neues Rekordhoch begrüßen. Neben der Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen dürften die Goldzukäufe der großen Zentralbanken für Unterstützung sorgen. Am heutigen Donnerstag hat die EZB über den zukünftigen Leitzins entschieden.

Eine Feinunze des Edelmetalls kostet am Nachmittag laut IG-Indikation rund 2.156 Dollar und damit so viel wie nie zu vor. Aussicht auf Zinssenkungen dies- und jenseits des Atlantiks und Zukäufe durch PBoC Die Aussicht auf Zinssenkungen dies- und jenseits des Atlantiks nährt weiter den Appetit auf Gold. Anleger hoffen, dass neben der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) auch im kommenden Juni die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen nach unten schraubt.

Nicht zuletzt gilt die chinesische Notenbank als ein weiterer Kurstreiber, welche ihre Goldreserven in den vergangenen Monaten deutlich aufgestockt hat. Im Januar wurden ihre Reserven den 16. Monat in Folge erhöht, hieß es. Aktuell kann die Peoples Bank of China (PBoC) rund 2.257 Tonnen ihr Eigen nennen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

