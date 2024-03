Mit einem enormen Anlauf ist Gold in dieser Woche über die alten Widerstände und auf ein Allzeithoch gesprungen. Die Hoffnung, dass die Minen-Aktien dem Goldpreis folgen ist groß - und sie ist berechtigt, denn "für die Branche ist es der perfekte Sturm", ist sich Goldexperte Markus Bussler sicher. In der aktuellen Folge des Money Train spricht Martin Weiß mit Markus Bussler über die Gründe für die neu entfachte Lust an Gold, die Rolle der Notenbanken beim Preisanstieg und auf welche Titel Anleger ...

