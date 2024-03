Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen in den USA und Deutschland sind in den letzten Tagen gesunken, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Die T-Notes lägen aktuell bei 4,12% und die Bunds bei 2,34%. Dies deute auf eine zunehmende Schwäche in der US-Wirtschaft hin, da der ISM-Einkaufsmanager für den Dienstleistungssektor im Februar schwächeres Wachstum signalisiert habe und die Aufträge der Industrie im Januar stärker als erwartet gefallen seien. Zudem hätten die Arbeitsmarktdaten etwas enttäuscht. In Europa hätten die Inflationsdaten im Februar zwar für eine gewisse Entspannung gesorgt, aber die konjunkturelle Lage im Einzelhandel und der Industrie bleibe fragil. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...