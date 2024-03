EZB Leitzins bleibt unverändert - Wann können wir mit der Zinswende rechnen?

Werbung







Die Europäische Zentralbank tastet das Zinsniveau nicht an, obwohl nach den jüngsten Projektionen von Fachleuten der EZB die Inflationsprognose nach unten korrigiert worden ist.



Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, hat zusammen mit dem EZB-Rat haben heute entschieden, die drei Leitzinssätze unberührt zu belassen. Der Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte wird weiterhin 4,5% betragen. Das bedeutet, dass die Kreditaufnahme für Banken nicht günstiger sein wird. Der Einlagenzins, der normalerweise kurzfristige Kapitalanlagen bei der EZB reguliert, bleibt auch bei 4%. Dieses Niveau ist das höchste Zinsniveau, das die Euro-Zone jemals gesehen hat.



Für 2024 erwarten die Experten der Zentralbank eine Inflation von im Durchschnitt 2,3%, dies nähert sich zum mittelfristigen Ziel von 2%. Die zukünftigen Beschlüsse werden dafür sorgen, "dass die Leitzinsen so lange wie erforderlich auf ein ausreichend restriktives Niveau festgelegt werden". Was die Höhe und Dauer der restriktiven Niveaus betrifft, werden wir in den nächsten Monaten noch mehr erfahren.









