Daimler Truck - Nutzfahrzeughersteller behält den Fuß auf dem Gaspedal

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck gab im Schlussquartal 2023 kräftig Gas und überraschte mit dem kräftigen Umsatz- und Gewinnplus die Marktteilnehmer. Für 2024 zeigt sich das Management durchaus zuversichtlich und stellte eine höhere Dividende in Aussicht. Damit löste der Konzern einen Kurssprung bei der Akie aus.

Angesichts des schwachen Auftragsbestands rechnet das Management zwar mit einem Absatzrückgang in 2024. Dennoch wird ein Umsatz von 55 bis 57 Milliarden Euro (Vorjahr: 55,9 Milliarden Euro) und eine Marge von 9 bis 10,5 Prozent (Vorjahr: 9,9 Prozent) angepeilt. Steigende Kosten können somit weiterhin über Preiserhöhungen zu einem großen Teil weitergegeben werden.

Analog zu den Pkw-Herstellern findet auch im Nutzfahrzeugbereich aktuell ein Wandel statt. Bis 2039 will Daimler Trucks nur noch CO2-freie Lkws produzieren. Bei der Entwicklung alternativer Antriebssysteme setzt Daimler Truck sowohl auf den E-Antrieb als auch auf Brennstoffzellen. Seit 2021 fahren die E-Lkws eActros 300 und eActros 400 mit einer Reichweite von 220 beziehungsweise 400 Kilometern vom Band. Ab 2024 soll der eActros 600 mit einer Spitzenleistung von 600 KW für die Langstrecke in die Serienreife gehen. Mit der Wasserstofftechnologie will Daimler Trucks eine Reichweite von 1.000 Kilometer erreichen. Wann die ersten mit Wasserstoff betriebenen Trucks allerdings in Serienproduktion gehen, ist noch offen. Eine Reihe von Analysten haben auf den Ausblick von Daimler Truck dennoch reagiert und ihre Kursziele teilweise deutlich erhöht. Der Auftragsrückgang zeigt allerdings, dass die Preiserhöhungen so manchen Kunden Probleme bereitet. Darüberhinaus könnte eine weiterhin schleppende konjunkturelle Erholung in wichtigen Absatzmärkten wie den USA und China, Bremsspuren bei Daimler Trucks hinterlassen und die Aktie unter Druck bringen.

Chart: Daimler Truck Widerstandsmarken: 44,60/50,00 EUR Unterstützungsmarken: 34,20/37,90/41,10 EUR Die Aktie von Daimler Truck hat mit dem Kurssprung vergangene Woche ein großes Gap gerissen und im weiteren Verlauf bei EUR 44,60 ein Hoch ausgebildet. In den zurückliegenden Tagen pendelte das Papier zwischen EUR 41,10 und EUR 44,60. Ein Ausbruch aus dieser Range könnte Impulse für einen neuen Trend setzen. Auf der Oberseite würde sich Potenzial bis EUR 50 (138,2%-Retracementlinie) eröffnen. Kippt die Aktie hingegen unter EUR 41,10 droht die Schließung des Gaps und eine Konsolidierung bis EUR 37,80. Daimler Truck in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum:29.12.2022 -07.03.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Daimler Truck in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 13.12.2021 (Börsengang) - 07.03.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Faktor Optionsscheine Long auf Daimler Truck für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Daimler Truck HC7V7Q 17,11 28,667746 32,251214 3 Open End Daimler Truck HC3WZF 18,83 34,400353 38,700397 5 Open End Daimler Truck HB9HGV 5,14 38,699808 41,710653 10 Open End Daimler Truck HC6H69 14,91 40,13296 42,139608 15 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.03.2024; 17.10 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf Daimler Truck für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Daimler Truck HC2838 6,19 43,627144 40,900448 -3 Open End Daimler Truck HC304K 3,57 39,264071 35,993374 -5 Open End Daimler Truck HD3EF0 10,78 47,289296 44,281697 -10 Open End Daimler Truck HD3EF1 11,15 45,856144 43,847645 -15 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.03.2024; 17:10 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der Daimler Truck finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!