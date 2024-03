Tagesausblick für 08.03.: DAX mit neuem Rekord. US-Arbeitsmarktbericht und Oracle im Fokus.

Wie erwartet hat die europäische Notenbank nicht an der Zinsschraube gedreht. Rückenwind gab es hingegen aus den USA. Auch hier müssen sich die Anleger zwar bezüglich einer Zinssenkung in Geduld üben. Allerdings deutete Fed-Chef Jerome Powell an, dass eine Senkung noch in diesem Jahr wahrscheinlich sind. Die Aktienmärkte reagierten mit einem kräftigen Kursaufschlag und der DAX® markierte bei 17,860 Punkten ein neues Allzeithoch

An den Anleihemärkten gaben die Renditen mehrheitlich etwas nach. Das jeweilige Tagestief konnten sie zwar nicht halten. Dennoch deutet sich inzwischen ein Abwärtstrend bei den Renditen kurz- und langlaufender Staatspapiere an. Wie an den Tagen zuvor profitierten auch heute die Notierungen von Gold und Silber von dieser Entwicklung. Am Ölmarkt war derweil wenig Bewegung zu beobachten. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil stagnierte vielmehr im Seitwärtstrend.

Unternehmen im Fokus

Die Deutsche Pfandbriefbank sprang nach der Vorlage der Geschäftszahlen zweistellig nach oben. "Wir sind eine kerngesunde Bank, wir haben mehr als drei Milliarden Kapital", sagte Vorstandschef Kay Wolf heute auf der Jahrespressekonferenz. Dies sorgte heute für Erleichterung unter den Anlegern. Encavis ist Meldungen zufolge in Gesprächen über eine Übernahme durch den Finanzinvestor KKR. Die Aktie schloss etwas fester. Die Deutsche Lufthansa meldete für 2023 einen Gewinnsprung und plant die Zahlung einer Dividende. Die Aktie setzte den Sinkflug dennoch fort. Der Anlagenbauer GEA Group konnte 2023 den Gewinn steigern und stellt eine Dividendenerhöhung in Aussicht. Die Aktie von Hugo Boss brach zum Handelsauftakt zweistellig ein, nachdem der Konzern 2024 mit weniger Wachstum rechnet. ProSiebenSat.1 bestätigte die bereits veröffentlichten Eckdaten. Für 2024 rechnet der Medienkonzern mit einem leichten Umwachstum. Derweil werden Verkäufe von Beteiligungen geprüft, die nicht zum Kerngeschäft gehören. Die anfänglichen Verluste holte das Papier im Tagesverlauf wieder auf und schloss im Plus. RWE setzte den Erholungskurs fort und schob sich über die Marke von EUR 32. Symrise war auch ein Tag nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2023 stark gefragt. Immobilienaktien wie Aroundtown, TAG Immobilien und Vonovia profitierten von einer Entspannung am Anleihemarkt.

In den USA waren im frühen Handel vor allem Halbleiteraktien wie Intel, Micron Technology, Nvidia und NXP sowie Meta Platforms gefragt. Bei Apple deutet sich bei run 170 USD eine Stabilisierung an. Eine Trendwende zeichnet sich damit jedoch noch nicht ab.

Morgen werden unter anderem Mikron und Oracle Geschäftszahlen veröffentlichen.

Wichtige Termine: