Die The Platform Group stockt ihren Mehrheitsanteil an der ApoNow GmbH auf: War man bisher an der Plattform für Pharmahersteller und Apotheken mit 50,1 Prozent beteiligt, so hält man bald 80 Prozent der Anteile. Der Zukauf der Anteile soll im April abgeschlossen werden. Konkrete Angaben zum Kaufpreis, den man aus Eigenmitteln finanziert, werden vonseiten ...

