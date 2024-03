Anzeige / Werbung

JD.com Aktie: Starke Zahlen! Chinesischer E-Commerce und Logistik-Gigant unter der Lupe.

Obwohl JD.com seinen Ursprung in China hat, hat das Unternehmen seine Präsenz auf internationale Märkte ausgeweitet. Durch strategische Partnerschaften und Akquisitionen hat JD.com sein Geschäft in Südostasien, Europa und den USA ausgebaut und sich als globaler Akteur im E-Commerce etabliert. Allein die Logistik wird von anderen Unternehmen wie Danone entsprechend genutzt und setzt positive Standards. So konnte der aktuelle Quartalsbericht mit einem Wachstum in diesem Segment glänzen.

JD.com bleibt auch in Zukunft bestrebt, Innovationen voranzutreiben und seine Position als führender E-Commerce-Anbieter weiter auszubauen. Das Unternehmen setzt weiterhin auf Technologie und Kundenservice, um die Erwartungen seiner Nutzer zu übertreffen und neue Maßstäbe in der Branche zu setzen. Den Platzhirsch Alibaba in China einzuholen, dürfte jedoch schwierig werden. Daher fokussiert man sich auf internationales Wachstum, wie die aktuellen Reportings offenlegen.

Wir ziehen ein Fazit zu den aktuellen Quartalszahlen, zur Dividenden-Anhebung und natürlich zum Verlauf der Aktien im Chartbild. Dazu wird das Freestoxx-Tool genutzt.

