Antecedo hat mit dem Antecedo Independent Invest zum wiederholten Mal den Lipper-Award gewonnen. Antecedo-Geschäftsführer Kay-Peter Tönnes erläutert im One On One-Gespräch mit Mein-Geld Chefin Isabelle Hägewald, was das Besondere an diesem Fonds darstellt, welche Strategie für diesen Fonds so erfolgreich entwickelt wurde und was ihn von seinen Mitbewerbern unterscheidet. https://www.mein-geld-medien.de/meingeldtv/one-on-one/lipper-fund-awards/lipper-award-gewinner-antecedo-mit-bestaendiger-rendite/ anlegermagazinmeingeld assetmanagement antecedo krise meingeldmedien oneonone lipperwaward

