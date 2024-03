Keine Kompromisse bei Preis und Leistung - Egal ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne. Bestätigt von Finanztest als günstigstes Komplettpaket. (Stiftung Warentest Finanztest 12/2023) Jetzt kostenloses Depot eröffnen: https://smartbrokerplus.onelink.me/4IaG/97t0k3ke Robert Halver von der Baader Bank diskutiert im wO-TV-Interview die Aussichten einer erneuten Präsidentschaft Donald Trumps für die Wirtschaft und die Börsen. In Trumps erster Amtszeit stiegen die Aktienmärkte um 70 Prozent, getrieben durch Versprechungen steuerlicher Erleichterungen und Wirtschaftsliberalisierung. Die Aussicht auf Trumps Rückkehr weckt bereits Optimismus besonders bei Small- und Midcaps in den USA, die der Performance der großen Tech-Werte bislang hinterherlief. Trotz wachsender US-Staatsverschuldung glaubt Halver, dass der Standort USA auch bei einer erneuten Präsidentschaft Trumps attraktiv bleiben wird und Investitionen anziehen könnte. Hinzu komme die Bereitschaft internationaler Investoren, trotz Verschuldungsbedenken, in amerikanische Staatspapiere zu investieren, angetrieben von der Erwartung einer robusten US-Wirtschaft. Auch an der Stellung des US-Dollars als Weltreservewährung sei auf absehbare Zeit nicht zu rütteln. Wieso auch internationale Unternehmen im Falle einer zweiten Trump-Amtszeit profitieren könnten, das erklärt Halver im Interview. Jetzt einschalten!