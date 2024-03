Nürnberg, Deutschland, 7. März 2024 (ots/PRNewswire) -Die IWA OutdoorClassics 2024, die jährlich in Nürnberg, Deutschland, stattfindet, ist für ihre Professionalität und Größe weithin bekannt. Sie gilt als Europas größte Messe für taktische, Jagd- und Outdoor-Ausrüstung. Die Veranstaltung bringt bekannte professionelle Marken zusammen und stellt eine Vielzahl neuer Technologien und Geräte vor. Die Messe wird von Outdoor-Sportlern, Jägern und Taktikfans aus der ganzen Welt besucht.Guide sensmart präsentierte auf der Messe eine Reihe innovativer Wärmebildkameras, darunter auch einige seiner klassischen Produkte. Das Unternehmen erhielt viel Lob von seinen Kunden, bei denen es sich hauptsächlich um Outdoor-Fans und Profis handelte. Die Kunden waren von dem Design und den technologischen Fortschritten der Produkte beeindruckt. Auf der Veranstaltung wurden auch zwei neue Produkte vorgestellt, das tragbare Wärmebildmonokular der TJ-Serie und der ansteckbare Wärmebildvorsatz der TB-Serie, die beide bei den Teilnehmern auf großes Interesse stießen.Tragbares Wärmebild-Monokular der TJ-SerieDiese Serie zeichnet sich durch bemerkenswerte Leistung, klare Bildqualität und lange Lebensdauer aus und ist damit ein idealer Begleiter für nächtliche Aktivitäten. Die TJ LRF-Serie ist mit einem schlichten Äußeren und diskreten Tasten ausgestattet, die die Bedienung für Links- und Rechtshänder gleichermaßen erleichtern. Diese Funktion ermöglicht es den Nutzern, Ziele in der Dunkelheit schnell und genau zu beobachten und ihre Effizienz zu steigern.Aufsteckbarer Wärmebildvorsatz der TB-SerieUm den Benutzerkomfort und die Tragbarkeit des Produkts zu gewährleisten, verfügt die TB-Serie über ein Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung, das über 20 % leichter ist als vergleichbare Produkte. Außerdem zeichnet sich das Gerät durch ein kompaktes und kleineres Design aus. Das Full-HD-AMOLED-Display bietet ein klareres Bild und ermöglicht es dem Benutzer, mehr Details auf dem Bildschirm zu sehen.Informationen zu Guide SensmartGuide Sensmart stellt systematische Infrarot-Wärmebildprodukte her und verfügt über ein Vertriebs- und Servicenetz, das sich über 70 Länder und Regionen weltweit erstreckt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.guideir.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2356881/Guide_sensmart_at_the_IWA_OutdoorClassics_2024.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2356882/TJ_series_handheld_thermal_imaging_monocular___TB_series_clip_on_thermal_imaging_attachment.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/entdecken-sie-outdoor-nachtsicht-erlebnisse-mit-den-neuesten-produkten-von-guide-sensmart-die-auf-der-iwa-deutschland-vorgestellt-werden-302083327.htmlPressekontakt:Guide Sensmart Marketingteam,+862781298784,enquiry@guide-infrared.comOriginal-Content von: Guide Sensmart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133851/5730516