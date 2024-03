Memecoin Smog pumpt durch Dogwifhat Wale und Binance Listung

Nach dem gestrigen sensationellen Anstieg von mehr als 151 % konnte Smog auch heute um weitere 10 % zulegen. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf den Kaufrausch aus Asien, insbesondere da der Smog-Coin passendes zum chinesischen Jahr des Drachens ausgewählt wurde. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Listung auf Binance, welche den Kryptomarkt elektrisiert.

Beeindruckend an Smog ist der starke Fokus auf die Community. Denn ein großer Anteil von 35 % der Gesamtversorgung wird an die Unterstützer als Belohnungen vergütet. Durch diese motivierende Geschäftsmodell kann der Memecoin Smog wesentlich leichter die Charts und Rankings auf den wichtigen Krypto-Websites stürmen. Dies lockt wiederum neue Investoren und Unterstützer an, zumal die Belohnungen somit ebenfalls kontinuierlich im Wert steigen.

Auf diese Weise konnte Smog zuletzt einen parabolischen Anstieg verzeichnen. Aktuell wird der Token bei einem Preis von 0,2791 USD gehandelt und könnte schon bald die wichtige Marke von 1 USD durchbrechen, wenn der aktuell überwältigende Optimismus weiter anhalten sollten. Allerdings bietet Smog dafür die besten Bedingungen.

Zudem steigen derzeit die Memecoins wesentlich stärkere als andere Altcoin-Sektoren, wobei sie selbst Bitcoin übertreffen. Denn viele Anleger sind auf der Suche nach überdurchschnittlichen Renditen und Memecoins verzeichnen nicht selten Kursanstiege von 10x. Ein prägnantes Beispiel dafür ist Smog.

Während der vergangenen 24 Stunden war der $SMOG-Coin einer der Top-Gewinner. Unter den Top-500 hat er den dritten Platz in Bezug auf den Kursgewinn erreicht. Ebenso ist er auf vielen verschiedenen Krypto-Websites in den Charts. Dazu zählt etwa die populäre DEX-Website DEXTools.

Jetzt in Smog investieren!

Smog Börsenlistung in Ausschau

Sollten sich die Gerüchte um die Listung von Smog bewahrheiten, so wäre dies ein entscheidender Moment für den neuen Memecoin, welcher Anlegern enorme Kursanstiege bescheren kann.

Denn auch andere Memecoins wurden dadurch auf neue Allzeithochs getrieben. Zuletzt war dies beispielsweise erst bei Dogwifhat und Myro der Fall. Im Zusammenhang mit dem FOMO um Smog und der Listung könnte sich nun für Smog ein ähnliches Szenario ergeben.

Selbst wenn es sich nicht um die führende zentrale Kryptobörse Binance handeln sollte und es nur ein anderer Top-Handelsplätze wie OKX oder KuCoin ist, so dürfte dennoch mit einem vergleichbaren Effekt gerechnet werden.

Denn durch eine Listung erhalten wesentlich mehr Anleger eine leichtere Möglichkeit, um in Smog zu investieren. Überdies erhalten die neu gelisteten Coins auch eine größere Aufmerksamkeit durch die Notierung an einer Kryptobörse, was sich förderlich auf den Preis auswirkt.

Eine Börsenweisheit sagt zudem: "The trend is your friend". Demnach sollten Anleger nicht gegen diesen ankämpfen, sondern mit dem Rückenwind in dieselbe Richtung investieren. Wie stark dieser aktuell bei Smog ist, können Sie dem folgenden Chart entnehmen:

Jetzt $SMOG-Token kaufen!

Dogwifhat-Wale strömen in den neuen Smog-Coin

Ein Grund für die immer stärke Nachfrage nach dem Memecoin Smog ist die Nachfrage der Dogwifhat-Wale. Um diesen Trend zu befeuern, hat sich das innovative Team von Smog eine ganz besondere Methode ausgedacht.

Denn die Dogwifhat-Wale erhalten für den Tausch ihrer $WIF-Coins in $SMOG neben den hohen Kurssteigerungspotenzial zusätzliche Belohnungen über die Aufgaben-Plattform Zealy. Ebenso haben die Dogwifhat-Wallets AirDrops bekommen, um die Aufmerksamkeit zu steigern und diesen Trend in Gang zu setzen.

Die Belohnungen für die Dogwifhat-Anleger hängen laut der Website Zealy von der Höhe des US-Dollar-Wertes der $WIF-Coins ab, die in $SMOG getauscht werden. Je höher der Betrag ist, umso mehr XP erhalten diese, was auch der Grund ist, weshalb insbesondere Wale von dieser Aktion am meisten profitieren und stark angesprochen werden.

Diese Schritte müssen berücksichtigt werden, um die XP über den AirDrop zu erhalten:

Über eine DEX wie Birdeye oder Jupiter Dogwifhat in Smog tauschen

Von der Transaktion muss ein Screenshot gemacht werden

Vor Abschluss der 1. Phase werden XP basierend auf getauschter $SMOG-Coins vergeben

Nach Abschluss der Transaktion erhalten die Teilnehmer die XP entsprechend der Menge

Sollten Wale oder andere Teilnehmer Fragen bezüglich des verlockenden AirDrop-Programms haben, so können sie das Smog-Team über die sozialen Medien wie Telegram und Discord erreichen. Dabei sollten sie jedoch genausten darauf achtet, dass es sich um die offiziellen Accounts und nicht die von Betrügern handelt.

Allerdings tauschen die Kryptoinvestoren nicht nur $WIF-Coins in $SMOG um. Ebenso gibt es viele Wale, welche ihre Solana-Token in Smog umwandeln. Im Folgenden finden Sie eine Tabelle mit den zuletzt verzeichneten Wal-Transaktionen, die mehr als 10.000 USD betragen.

Jetzt in Smog investieren!

Marktkapitalisierung von Smog übersteigt 200 Mio. USD

Mittlerweile kommt der Memecoin Smog bereits auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 214 Mio. USD und eine vollständig verwässerte Bewertung von 386 Mio. USD. Allein innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurde ein Handelsvolumen von fast 7 Mio. USD erreicht und es konnten schon mehr als 62.840 Tokeninhaber überzeugt werden.

Aufgrund des förderlichen und viralen Geschäftsmodells sowie die mehr als 20 % höhere Anzahl von Tokeninhabern als von Myro scheint eine Marktkapitalisierung für Smog in Höhe von 1 Mrd. USD in erreichbare Nähe zu rücken. Sollte dies geschafft werden, so könnten sich Investoren über einen fünffachen Kursanstieg freuen.

Es gibt jedoch auch Memecoins, welche wesentlich höhere Marktkapitalisierungen erlangt haben. So konnte Shiba Inu bis zu 41,12 Mrd. USD und Dogecoin bis zu 89,08 Mrd. USD erzielen. Somit wären noch immer 192x bis 416x möglich.

Neben der hohen Popularität und Nachfrage aus Asien, kommen aber auch viele Anleger aus anderen Regionen hinzu, wie beispielsweise Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Amerika. Denn sie alle wollen sich den neuen und vielversprechenden Memecoin mit enormem Kursexplosionspotenzial möglichst frühzeitig sichern.

Zudem werden die Memecoins von dem allgemeinen Optimismus und der großen Gier des Kryptomarktes angetrieben, da Bitcoin erst kürzlich ein neues Allzeithoch verzeichnet hat. Insbesondere die Memetoken sind vielen zuletzt aufgrund ihrer wesentlich höheren Kursanstiege vermehrt aufgefallen.

Laut den Angaben von DEXTools konnte der Memecoin Smog seit seinem Start am 7. Februar um beeindruckende 22.813 % zulegen. Somit hätte selbst ein Investment von 100 USD bereits einen Betrag von 22.913 USD erwirtschaftet.

Jetzt $SMOG-Coins kaufen!

Solana-Memecoin bieten eine höhere Attraktivität

Aktuell können Interessierte den Smog-Coin über die dezentralen Kryptobörsen wie beispielsweise Jupiter erwerben. Deshalb haben die Anleger ihre Tokenbestände von den zentralen Handelsplätzen abgezogen und in selbstverwahrende Wallets transferiert. Somit können sie in Tokens mit einem fairen Start wie Smog einsteigen.

Es gibt auch Memecoins auf der Blockchain von Ethereum, welche bis vor Kurzem noch wesentlich beliebter waren. Allerdings ist ETH zuletzt vorwiegend durch ihre exorbitanten Gebühren in Höhe von 200 USD negativ aufgefallen und hat deshalb viele kleinere Investoren abgeschreckt.

Der Grund für die hohen Gebühren auf Ethereum liegt darin, dass auch der Preis in die Höhe schießt. Denn der ETH-Token notiert aktuell nach seinem Preisanstieg von 1,01 % bei einem Preis in Höhe von 3.830 USD, was sehr nahe an der wichtigen Marke von 4.000 USD ist. Wesentlich besser hat heute hingegen die Solana-Blockchain abgeschnitten, da diese einen Anstieg von 14 % verzeichnete und auf bis zu 149 USD stieg.

Enorme Mengen an Kapital strömen derzeit in Solana und auch der neue Memecoin Smog ist einer der großen Profiteure dieser Entwicklung. Dies lässt sich ebenso an der Entwicklung im Vergleich zu anderen führenden Memecoins erkennen. Denn Smog konnte unter anderem Dogecoin und Shiba Inu überholen, welche am heutigen Tage sogar um 4 bis 9 % gefallen sind.

Jetzt in Smog investieren!

So kaufen Sie Smog und nehmen an den AirDrop teil

Bevor Interessierte für den AirDrop von Smog berechtigt sind, müssen sie zunächst eine kompatible Wallet vorbereiten. Diese muss sich mit der Blockchain von Solana nutzen lassen, wie beispielsweise das gerne gewählte Phantom.

Anschließend können Sie dann Webseiten wie von der DEX Jupiter oder Birdeye öffnen. Dort können Sie die Kryptowährungen SOL, USDT und BONK dann in Smog-Coins tauschen. Alternativ stet Ihnen die offizielle Smog-Website zur Verfügung, auf der sie nicht nur einen Rabatt von 10 %, sondern ebenso eine Staking-Rendite von 42 % erhalten.

Möchten Sie dann noch an dem AirDrop teilnehmen, so müssen Sie dafür nur die Zealy-Website von Smog öffnen. Auf diese finden Sie die unterschiedlichen Aufgaben, welche Sie erfüllen können, um die großzügigen Belohnungen zu erhalten. Diese umfassen unter anderem die Förderung der Social-Media-Präsenz, den Handel der Token und mehr.

Ebenso gibt es ein wöchentliches Gewinnspiel, bei dem 5.000 USD in $SMOG-Coins verlost werden. Dabei haben Interessierte immer jeden Freitag bis um 17 Uhr UTC Zeit, um an diesem teilzunehmen.

Um die Gewinnchance zu erhöhen, muss man zu den loyalen Auserwählten gehören. Dies ist ein Bestandteil der Gamifizierung, welche tägliche Geheimnisse bietet sowie Boni und Belohnungen aus der Drachenhöhle.

Zudem wird Smog von einer großen Anzahl von Analysten empfohlen. Einer von ihnen ist der bekannte Krypto-YouTube Jacob Crypto Bury, welcher Smog als einen der derzeit besten acht Memecoins nennt.

Damit Sie keine wichtigen Updates und News von Smog verpassen, sollten Sie dem Projekt sicherheitshalber auf den sozialen Medien wie X, Discord und Telegram folgen.

Das Ziel von Smog liegt darin, alle anderen Memecoins zu beherrschen. Genau dies könnte Smog aufgrund seines besonderen Geschäftsmodells und seiner vielen Anreize nun auch schaffen sowie die Marktführer Dogecoin, Shiba Inu und Bonk herausfordern.

Jetzt Smog-Coin entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.