Nach dem kurzen Rücksetzer am Dienstag hat die Tech-Rally an der Wall Street wieder Fahrt aufgenommen. Vor allem Chipaktien legen deutlich zu, Intel führt mit einem Plus von mehr als drei Prozent den Dow Jones an. Der Konzern darf sich wohl über eine milliardenschwere Unterstützung von der US-Regierung freuen.Wie Bloomberg berichtet, will Washington 3,5 Milliarden Dollar investieren, damit Intel fortschrittliche Halbleiter für Militär- und Geheimdienstprogramme herstellen kann. Durch die Gelder ...

