Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 7 mars/March 2024) - Latitude Uranium Inc. ("Latitude Uranium") and ATHA Energy Corp. ("ATHA") have announced the successful completion of the previously announced arrangement (the "Arrangement" or the "Merger") whereby ATHA has acquired 100% of the issued and outstanding common shares of Latitude Uranium (the "LUR Shares") and Latitude Uranium has become a wholly owned subsidiary of ATHA.

Pursuant to the Arrangement, Latitude Uranium shareholders (the "LUR Shareholders") received 0.2769 common shares of ATHA (each whole share, an "ATHA Share") for each LUR Share held. In aggregate, ATHA issued approximately 64,444,004 ATHA Shares under the Arrangement.

The common shares of Latitude Uranium Inc. will be delisted from the CSE at market close today, March 7, 2024.

Latitude Uranium Inc. (« Latitude Uranium ») et ATHA Energy Corp. (« ATHA ») ont annoncé la conclusion réussie de l'arrangement annoncé précédemment (l'« arrangement » ou la « fusion ») par lequel ATHA a acquis 100 % des actions émises. et les actions ordinaires en circulation de Latitude Uranium (les « actions LUR ») et Latitude Uranium est devenue une filiale en propriété exclusive d'ATHA.

Aux termes de l'arrangement, les actionnaires de Latitude Uranium (les « actionnaires de LUR ») ont reçu 0,2769 action ordinaire d'ATHA (chaque action entière, une « action d'ATHA ») pour chaque action de LUR détenue. Au total, ATHA a émis environ 64 444 004 actions d'ATHA dans le cadre de l'arrangement.

Les actions ordinaires de Latitude Uranium Inc. seront radiées du CSE à la clôture des marchés aujourd'hui, le 7 mars 2024.

Date: Market Close/Clôture du marché le 7 mars/March 2024 Symbol(s)/Symbole(s): LUR

