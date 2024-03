Die Stimmung an den Börsen kann sich noch immer mehr als sehen lassen. Die jüngsten Aussagen der Fed lassen keine Verschiebung einer noch immer hypothetischen Zinswende erkennen und der KI-Boom bleibt in vollem Gange. In der Folge gab es am Mittwoch wieder viele grüne Vorzeichen zu sehen, über die sich einige Anleger aber mehr freuten als andere.Im Falle von Bayer (DE000BAY0017) konnte ein Kursplus von 2,66 Prozent bestenfalls als Trostpflaster angesehen werden. Tags zuvor musste die Aktie herbe Abschläge hinnehmen, nachdem das lange erwartete Konzernupdate ...

