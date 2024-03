Der Halbleiterriese Broadcom ist einer der Top-Profiteure des KI-Hypes an der Börse. Auf Jahressicht hat sich die Aktie weit mehr als verdoppelt. Nach Zahlen und Ausblick verliert die Aktie am Donnerstag nach Börsenschluss aber etwas an Boden, obwohl diese gut ausgefallen sind. Ein Minus von drei Prozent steht in einer ersten Reaktion zu Buche.Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2024 steigerte Broadcom den Umsatz zum Vorjahr um 34,1 Prozent auf 11,96 Milliarden Dollar - Experten hatten 230 Millionen ...

