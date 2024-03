Am Freitag könnten Trümmerteile einer von der Raumstation ISS abgestoßenen Batterie auf die Erde stürzen - auch über Deutschland. Sogar die Nina-Warn-App wurde ausgelöst. Manche Medien verbreiten Panik. Dabei gibt es dafür eigentlich keinen Grund. In der Bild-Zeitung hieß es am Donnerstag, dass ein "Batterie-Regen aus dem All auf Deutschland niedergehen" werde und mehrere Städte hierzulande gefährdet seien. Hintergrund: Das Klimaschutzministerium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...