Pony.ai, ein weltweit führendes Unternehmen für autonome Mobilität, hat heute eine Absichtserklärung mit der Regierung des Großherzogtums Luxemburg ("die Regierung") unterzeichnet, um die Entwicklung der autonomen Mobilität in Luxemburg voranzutreiben. Die Absichtserklärung wurde von Pony.ai-Mitbegründer und CEO Dr. James Peng und Luxemburgs Wirtschaftsminister Lex Delles unterzeichnet. Diese Absichtserklärung stellt eine gemeinsame Partnerschaft zwischen Luxemburg und Pony.ai dar, mit dem Ziel, die Forschung, Entwicklung und den Einsatz von autonomen Fahrzeugen in Luxemburg voranzutreiben.

Als weltweit führender Innovations- und Technologiestandort stellt Luxemburg für Pony.ai eine hervorragende Gelegenheit dar, seine führende Technologie für autonome Mobilität in Europa weiterzuentwickeln. Pony.ai beabsichtigt, mit Unterstützung von Luxinnovation und lokalen Interessenvertretern ein regionales Zentrum in Luxemburg zu errichten, das als Zentrum für die Spitzenforschung und Entwicklung der autonomen Fahrzeugtechnologie von Pony.ai dienen soll. Das luxemburgische Zentrum von Pony.ai wird eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von technologischen Fortschritten und maßgeschneiderten Lösungen für den europäischen Markt spielen. Darüber hinaus beabsichtigen die Regierung und Pony.ai, ein robustes lokales Netzwerk zu entwickeln, um die operativen Fähigkeiten in Luxemburg zu unterstützen. Pony.ai freut sich auf den Aufbau starker lokaler Partnerschaften zur Unterstützung dieser Bemühungen.

Pony.ai-Mitbegründer und CEO Dr. James Peng sagte: "Als ein weltweit führendes Unternehmen für autonome Fahrzeuge freut sich Pony.ai über die Partnerschaft mit Luxemburg, da wir unsere globale Expansion fortsetzen. Wir wollen in diese Partnerschaft unsere hochmoderne AV-Technologie, umfassende Trainingsprogramme und die Verpflichtung einbringen, ein regionales Drehkreuz in Luxemburg zu errichten, während wir unsere globale Expansion fortsetzen."

Der luxemburgische Wirtschaftsminister Lex Delles sagte: "Der Sektor der intelligenten Mobilität ist eine unserer Prioritäten im Hinblick auf die Diversifizierung der luxemburgischen Wirtschaft. Unser Ziel ist es, das Großherzogtum zu einem Vorreiter auf dem Gebiet des autonomen Fahrens auf europäischer Ebene zu machen. Daher freue ich mich sehr über die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Pony.ai, einem führenden Anbieter von Technologien und Dienstleistungen im Bereich der autonomen Mobilität. Die heutige Unterzeichnung formalisiert unsere Zusammenarbeit und ist ein wichtiger Schritt zur Schaffung einer Synergie zwischen der technischen Expertise von Pony.ai und der politischen Strategie der luxemburgischen Regierung. Letztere zielt darauf ab, Forschung und technologische Entwicklung, die Schaffung von Arbeitsplätzen und nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern."

Pony.ai ist ein führendes Unternehmen im Bereich der autonomen Mobilität und der Kommerzialisierung des autonomen Fahrens. Das Unternehmen betreibt die Geschäftsbereiche Robotaxi, Robotruck und Personally Owned Vehicle (POV) und entwickelt die sichersten autonomen Fahrfunktionen auf globaler Ebene. Pony.ai freut sich darauf, seine Expansion in Luxemburg und auf dem europäischen Markt fortzusetzen. Im vergangenen Jahr hat Pony.ai ausführliche Gespräche mit lokalen Akteuren in Luxemburg über Anwendungsfälle und Möglichkeiten für den Einsatz von Robotaxis geführt und ist überzeugt, dass das Land eine spannende und innovative Region für die Einführung der führenden autonomen Fahrzeuge von Pony.ai ist.

Das weltweit führende Unternehmen für autonomes Fahren Pony.ai, Inc. ("Pony.ai") verfolgt eine ehrgeizige Vision für autonome Mobilität. Unser Ziel ist es, sichere, nachhaltige und zugängliche Mobilität für die ganze Welt zu schaffen. Wir glauben, dass autonome Technologie unsere Straßen für Reisende exponentiell sicherer machen kann. Pony.ai wurde Ende 2016 gegründet und ist ein Pionier bei der Ausweitung von autonomen Mobilitätstechnologien und -dienstleistungen an einer schnell wachsenden Zahl von Standorten auf der ganzen Welt. Pony.ai ist Partnerschaften mit führenden OEMs eingegangen, darunter Toyota, SAIC, SANY, FAW Group, GAC Group, etc. Bis heute hat Pony.ai über 30 Millionen autonome Test- und Betriebskilometer (über 18,6 Millionen Meilen) auf offenen Straßen weltweit zurückgelegt.

