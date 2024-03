Publisher Insights bietet sofortige Analysen und Metriken zur Messung der Wirkung von Content in Echtzeit

Brightcove (NASDAQ: BCOV), das weltweit vertrauenswürdigste Unternehmen für Streamingtechnologien, hat heute "Publisher Insights" eingeführt, eine neue Funktion innerhalb der Media Studio Premium-Lösung. Publisher Insights baut auf Audience Insights von Brightcove auf und bietet Echtzeitanalysen speziell für Nachrichtenorganisationen und andere Content-Organisationen, die in Echtzeit arbeiten. Das Produkt ermöglicht es Nachrichtenorganisationen, schnell Geschichten zu identifizieren, die das Interesse der Zuschauer wecken, und hilft bei der Entwicklung effektiver Strategien zur Einbindung des Publikums.

"Publisher Insights wurde entwickelt, um den Bedürfnissen von Content-Organisationen gerecht zu werden, die bessere und zeitnahe datengestützte Entscheidungen treffen wollen. Viele Publisher sind auf Echtzeitdaten, Analysen und Erkenntnisse angewiesen, um zu analysieren, welcher Videocontent auf ihrer Plattform am besten funktioniert", so Scott Levine, Produktleiter bei Brightcove. "Aufbauend auf unserer Audience Insights-Lösung haben wir ein neues Produkt für Nachrichten-, Sport-, Politik- und andere Publisher entwickelt, mit dem sie ihre Zuschauertrends in kürzester Zeit analysieren und ihre Content-Strategie optimieren können."

Publisher Insights bietet robuste Echtzeitfunktionen zur Messung von Kundenbindungs-Treibern, zur Erstellung von umsetzbaren Berichten zur Zuschauersegmentierung und zur Nutzung der Audience Sync-Integration von Brightcove, um wichtige Metriken mit gängigen MAP- und CRM-Plattformen zu synchronisieren und Maßnahmen auf der Grundlage von Erkenntnissen einzuleiten. Mit dieser neuen Funktion können Content-Anbieter jetzt auf ein neues "Trending Now"-Dashboard zugreifen, um Zuschauer- und Publikumsmetriken zu analysieren.

Publisher Insights führt außerdem einen neuen Benchmark ein "Engagement Peaks", einen KPI, der die durchschnittliche Lebensdauer (einschließlich Spitzen und Abfall) der Videoinhalte eines Publishers beschreibt, um Kunden bei der Entscheidung über die Häufigkeit, Art, Länge und Intensität der Inhalte zu helfen, die sie veröffentlichen, um neue Zielgruppen zu erreichen und das Engagement zu steigern.

Publisher Insights ist das jüngste einer Reihe neuer Produkte, Lösungen und Investitionen, die Brightcove in seine mit dem Emmy Award ausgezeichnete Streaming-Technologieplattform tätigt, um Medienunternehmen mit den besten Lösungen auszustatten, die ihnen helfen, ihre Geschäftsziele zu erreichen und die sich entwickelnden Anforderungen von Content-Anbietern und Publishern zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter Brightcove.com.

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt die zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Streaming-Technologielösungen der Welt, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zuschauern herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden und auf welchen Geräten sie Content konsumieren. Die intelligente Videoplattform von Brightcove wird in mehr als 60 Ländern eingesetzt und ermöglicht es Unternehmen, ihre Kunden effektiver anzusprechen, Medienunternehmen, Content zuverlässiger zu streamen und zu monetarisieren, und jedem Unternehmen, die Kommunikation mit Teammitgliedern zu verbessern. Mit zwei Technology and Engineering Emmy® Awards für Innovation, einer branchenweit führenden Betriebszeit und unübertroffener Skalierbarkeit verschieben wir kontinuierlich die Grenzen der Möglichkeiten von Video. Folgen Sie Brightcove auf LinkedIn, X (früher Twitter), Facebook, Instagram, Threads und YouTube. Besuchen Sie Brightcove.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240307048747/de/

Contacts:

Medien

Joseph J. Nuñez

Direktor für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

jnunez@brightcove.com