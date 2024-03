Bundesrechnungshof: massive Kritik an Habeck ++ auch Ostern Streiks bei Bahn und Lufthansa möglich ++ klare Mehrheit gegen Taurus-Lieferung an Ukraine ++ Kritik an Plänen für Polizei-Bundesbeauftragten ++ Tripper, Syphilis und Chlamydien breiten sich aus ++ Streit um Wehrpflicht für ultraorthodoxe Juden in Israel ++ Weltraumschrott fällt vom Himmel ++ letzter Auftritt von Monika Gruber D ...

