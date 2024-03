mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Jahresergebnis

mobilezone Gruppe mit starken Absatzzahlen und dynamischer Stärkung der MVNO-Position in der Schweiz und Deutschland



08.03.2024 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MEDIENMITTEILUNG Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Rotkreuz, 8. März 2024 Umsatz: CHF 1'013 Mio. / organisches Umsatzwachstum von 2,6 Prozent

Operativer Gewinn (EBIT): CHF 65.7 Mio.

Konzerngewinn: CHF 49.5 Mio. Markus Bernhard, CEO der mobilezone Gruppe ist zufrieden mit dem Geschäftsergebnis 2023: «Wir haben im vergangenen Jahr die Marktposition durch Steigerung der Absatzzahlen sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz weiter ausbauen können. Mit dem zusätzlichen Fokus auf das MVNO-Geschäft und einer nachhaltig reduzierten Kostenbasis haben wir zudem die Profitabilität auf Stufe EBIT im zweiten Halbjahr 2023 auf 7,0 Prozent (erstes Halbjahr 2023: 5,9 Prozent) erhöht. Diese Entwicklung bestätigt den konsequent eingeschlagenen strategischen Kurs.» Abgeschlossene Telekommunikations-Verträge (Postpaid, Internet und TV): Schweiz: 462'000 / +5,7 Prozent

Deutschland: 1'093'000 / +0,2 Prozent Entwicklung MVNO-Geschäft: Die Zahl der MVNO-Abo-Kunden (Mobile Virtual Network Operator) erhöhte sich im Berichtsjahr um 40 Prozent von 210'500 auf 295'300.

Der EBITDA-Beitrag der MVNOs betrug CHF 22.7 Mio. (Vorjahr: CHF 16.3 Mio.) oder 29,4 Prozent (Vorjahr: 20,5 Prozent) vom Gesamt-EBITDA von CHF 77.2 Mio. (Vorjahr: CHF 79.5 Mio.). Bereinigt um den negativen Währungseinfluss von CHF 0.9 Mio. (Vorjahr: CHF 2.7 Mio.) und die Sondereffekte, beträgt das EBIT im Berichtsjahr CHF 71.1 Mio. (Vorjahr: 73.3 Mio.). Financial Guidance Die Guidance für das Jahr 2023 und die Erwartungen des Marktes sind mit einem EBIT von CHF 65.7 Mio. erfüllt; dies trotz eines weiteren negativen Währungseinflusses von CHF 0.9 Mio.

Wichtigste Zahlen in Kürze Der währungsbereinigte Umsatz beträgt CHF 1'042 Mio. (+3,9 Prozent). Bereinigt um die Akquisitionen beträgt der organische Umsatz CHF 1'028 Mio. Vom Konzernumsatz von CHF 1'013 Mio. wurden in Deutschland 70 Prozent und in der Schweiz 30 Prozent (Vorjahr: 69/31 Prozent) erzielt.

Der Bruttogewinn betrug CHF 205.4 Mio. (Vorjahr: CHF 201.0 Mio.).

Der MVNO-Umsatz nahm von CHF 48.6 Mio. (inklusive Digital Republic: CHF 4.2 Mio.) auf CHF 63.7 Mio. zu; dabei betrug das organische Umsatzwachstum 31 Prozent.

Der EBITDA-Beitrag der MVNOs betrug CHF 22.7 Mio. (Vorjahr: CHF 16.3 Mio.) oder 29,4 Prozent (Vorjahr: 20,5 Prozent) vom Gesamt-EBITDA von CHF 77.2 Mio. (Vorjahr: CHF 79.5 Mio.).

Operativer Gewinn (EBIT) von CHF 65.7 Mio. (Vorjahr: CHF 70.6 Mio.) mit einer EBIT-Marge von 6,5 Prozent (Vorjahr: 7,0 Prozent), wozu die Schweiz 54 Prozent und Deutschland 46 Prozent beitragen.

Das EBIT ohne Sondereffekte betrug CHF 71.1 Mio. (Vorjahr: CHF 73.3 Mio.) negativer Währungseinfluss von CHF 0.9 Mio. (Vorjahr: CHF 2.7 Mio.). Einmalkosten aus Kostensenkungsmassnahmen in Deutschland von CHF 2.0 Mio. Einmalbelastung von über CHF 1 Mio. aus der Insolvenz im vierten Quartal des OPPO-Distributors in der Schweiz. erstmalige Abschreibungen in Deutschland aus der Inbetriebnahme der neu entwickelten Online-Plattformen und im ersten Halbjahr getätigten Akquisitionen von CHF 1.5 Mio.

Die Finanzaufwendungen nahmen um CHF 3.3 Mio. auf CHF 5.2 Mio. (Vorjahr: CHF 1.9 Mio.) zu.

Der Steueraufwand betrug CHF 11.4 Mio. und nahm gegenüber dem Vorjahr um CHF 2.8 Mio. ab (Steuersatz: 18,7 Prozent, Vorjahr: 20,7 Prozent).

Der Konzerngewinn lag bei CHF 49.5 Mio. (Vorjahr: CHF 54.5 Mio.).

Der Bruttogeldfluss aus operativer Tätigkeit belief sich auf CHF 76.9 Mio. (Vorjahr: CHF 79.7 Mio.).

Die Nettoverschuldung erhöhte sich bedingt durch die Akquisition von Digital Republic (Schweiz), SIGA exchange und ENO (beide Deutschland) und einer Zunahme des Nettoumlaufvermögens von CHF 40 Mio. auf CHF 91 Mio. (Vorjahr: CHF 30 Mio.).

Das Verhältnis Nettoverschuldung zu EBITDA lag bei 1.18 (Vorjahr: 0.38).

Das Eigenkapital im Einzelabschluss der mobilezone holding ag betrug CHF 132 Mio. (Vorjahr: CHF 147 Mio.).

Der Gewinn pro Aktie betrug CHF 1.15 (Vorjahr: CHF 1.25).

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung eine Dividende von CHF 0.90 pro Namenaktie analog dem Vorjahr beantragen.

Der Aktienkurs lag am 31. Dezember 2023 bei CHF 13.72 gegenüber CHF 15.32 Ende Dezember 2022. Marktgebiet Schweiz Das Geschäft in der Schweiz entwickelte sich erfreulich. Der Umsatz nahm von CHF 305 Mio. auf CHF 308 Mio. oder 0,9 Prozent zu.

Das EBIT betrug CHF 36.2 Mio. (Vorjahr: CHF 35.5 Mio.), was einer Umsatzrentabilität von 11,7 Prozent (Vorjahr: 11,6 Prozent) entspricht.

Die Anzahl der Shops betrug 127 (Vorjahr: 124).

Die vermittelten Verträge (Postpaid, Internet und TV) konnten um 5,7 Prozent auf 462'000 erhöht werden (Vorjahr: 437'000).

Der Dienstleistungsumsatz (Fleet Management, Datentransfer, Einrichten von Smartphones und weitere Services) betrug CHF 7.9 Mio. (Vorjahr: CHF 7.4 Mio.).

Der Zubehörumsatz nahm um 2,4 Prozent auf CHF 25.5 Mio. (Vorjahr: CHF 24.9 Mio.) zu und macht 8,3 Prozent (Vorjahr: 8,2 Prozent) vom Umsatz in der Schweiz aus.

Der MVNO-Umsatz von TalkTalk und Digital Republic lag bei CHF 33.0 Mio. (Vorjahr: CHF 25.4 Mio.). Die Anzahl der Postpaid-Abos per Ende 2023 konnte um 33 Prozent auf 149'800 (Vorjahr: 112'500) Kunden ausgebaut werden.

Die Anzahl der verkauften Refurbished Smartphones unter der Marke jusit konnte um 60 Prozent gesteigert werden. Marktgebiet Deutschland Das Geschäft in Deutschland verlief im zweiten Halbjahr nach einem eher schwächeren ersten Halbjahr klar besser. In der Lokalwährung steigerte die deutsche Organisation den Umsatz um 5,9 Prozent auf EUR 733 Mio. (Vorjahr: EUR 692 Mio.). In der Berichtswährung CHF nahm der Umsatz von CHF 696 Mio. auf CHF 708 Mio. oder 1,7 Prozent zu.

Das EBIT betrug EUR 30.8 Mio. (Vorjahr: EUR 35.4 Mio.), was einer Umsatzrentabilität von 4,2 Prozent (Vorjahr: 5,1 Prozent) entspricht. In der Berichtswährung beträgt das EBIT CHF 30.0 Mio.

Im Online-Geschäft wurden 588'000 (Vorjahr: 638'000) Mobilfunkverträge abgeschlossen; dies entspricht einer Abnahme von 7,8 Prozent.

Das Volumen im B2B-Handel konnte um 11,5 Prozent auf 505'000 (Vorjahr: 453'000) Mobilfunkverträge gesteigert werden.

Insgesamt wurden «online» und im B2B-Handel 1'093'000 (Vorjahr: 1'091'000) Mobilfunkverträge abgeschlossen, was einer Zunahme von 0,2 Prozent entspricht.

Der Umsatz beim MVNO HIGH betrug EUR 31.6 Mio. (Vorjahr: EUR 22.9. Mio.). Der Postpaid-Kundenbestand lag bei 145'500 (Vorjahr: 98'000) und konnte um 48 Prozent erhöht werden. Wachstum im Bereich Second Life und Refurbishing von Smartphones Der Bereich Second Life, beziehungsweise Reparaturen und Refurbishing von Smartphones, gewinnt weiter an Bedeutung. 4,3 Prozent der insgesamt verkauften Smartphones von mobilezone in der Schweiz waren gebrauchte Smartphones (Vorjahr: 2,8 Prozent) und sind im Sinne eines nachhaltigen Gerätekreislaufs als Second Life-Geräte wieder auf den Markt gebracht worden. 12,4 Prozent der insgesamt verkauften Smartphones wurden von mobilezone im Shop und von Kunden online zurückgekauft (Vorjahr: 8,3 Prozent). In Deutschland verkauft mobilezone seit 2022 Refurbished-Geräte über Sparhandy. Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsberichterstattung mobilezone verfügt über eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie mit fünf Fokusthemen, die das gesamte ESG-Spektrum (Environmental, Social und Governance) abdecken. Im Berichtsjahr wurde erstmals der CO2-Fussabdruck der gesamten Unternehmensgruppe berechnet, einschliesslich der Emissionen aus der vor- und nachgelagerten Lieferkette. Dies war ein wichtiger Schritt, um die gruppenweiten CO2-Ziele zu definieren. Der Kern der Nachhaltigkeitsstrategie bilden die fünf Fokusthemen: Governance und Compliance

Mitarbeitende

Kunden

Smartphone-Kreislauf

Umwelt-Management Die Nachhaltigkeitsberichterstattung richtet sich nach den GRI-Standards und deckt die vom Schweizerischen Obligationenrecht vorgegebenen Anforderungen zur nicht-finanziellen Berichterstattung ab. Der Bericht über die nicht-finanziellen Belange nach Art. 964b OR wird der Generalversammlung am 3. April 2024 im Rahmen einer Konsultativabstimmung erstmals vorgelegt. Der Nachhaltigkeitsbericht ist abrufbar unter: www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/berichte.html Veränderung in der Konzernleitung Wie bereits angekündigt, wird CEO Markus Bernhard per 30. Juni 2024 als CEO der mobilezone Gruppe zurücktreten und als operativer Delegierter des Verwaltungsrats die strategische Weiterentwicklung, das MVNO-Geschäft, die Investorenbeziehungen und den Bereich M&A des Unternehmens weiterhin verantworten. Roger Wassmer (CEO mobilezone Schweiz) und Wilke Stroman (CEO mobilezone Deutschland) werden die Gruppenleitung als Co-CEOs per 1. Juli 2024 übernehmen. Dividende und Generalversammlung Der Verwaltungsrat hat sich für eine leichte Anpassung der Dividendenausschüttungsquote auf neu 60 bis 80 Prozent (vorher 60 bis 75 Prozent) vom Konzerngewinn, entschieden. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 3. April 2024 eine Dividende von CHF 0.90 pro Namenaktie analog dem Vorjahr beantragen. Die Ausschüttung erfolgt zu 55 Prozent aus dem Bilanzgewinn und zu 45 Prozent aus der Reserve aus Kapitaleinlagen, was einer Ausschüttungsquote von 79 Prozent vom Konzerngewinn entspricht. Bei Annahme dieses Antrages wird die Dividende am 12. April 2024 ausbezahlt. Ab dem 10. April 2024 wird die Aktie ex Dividende gehandelt. Aktienrückkaufprogramm 2022 bis 2025 Aufgrund der drei Akquisitionen Digital Republic, SIGA und ENO im Jahr 2023 wird das Aktienrückkauf-programm auch im Jahr 2024 ausgesetzt. Ausblick 2024 In der Bevölkerung besteht weiterhin eine grosse Nachfrage nach Telekommunikationsprodukten. Entsprechend zuversichtlich für sämtliche Geschäftsbereiche in Deutschland und der Schweiz schaut mobilezone auf die nächsten Jahre. Die EBIT-Erwartung für das Geschäftsjahr 2024 beträgt CHF 68 bis 75 Mio. Die attraktive Dividendenpolitik wird weitergeführt. Zudem streben wir nach wie vor eine stetige Steigerung der EBIT-Marge von heute 6,5 Prozent auf 8,0 Prozent im Jahr 2025 an. Für den MVNO-Geschäftsbereich mit TalkTalk, Digital Republic und HIGH erwarten wir ein weiterhin starkes Kundenwachstum im Bereich von zirka 20 Prozent auf über 350'000 Kunden. Wir erwarten, dass der MVNO-EBITDA Beitrag von heute 29,4 Prozent weiter bedeutend zunehmen wird. Bei den Investitionen ohne Kundenakquisitionskosten erwarten wir im Jahr 2024 eine Abnahme von CHF 11.5 Mio. auf CHF 10.4 Mio. Basierend auf einer reduzierten Kostenbasis und erhöhten wiederkehrenden Einnahmen (Recurring Revenues) für das Jahr 2024 sehen wir einer positiven Weiterentwicklung der Gruppe sehr zuversichtlich entgegen. Der Jahresbericht 2023 mit der detaillierten Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER ist ab sofort auf www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/berichte.html erhältlich. Am heutigen 8. März 2024 findet um 9.15 Uhr eine Video-Konferenz für Investoren, Analysten und Medienschaffende statt. Die Online-Konferenz findet in deutscher Sprache statt und die Teilnahme ist über den folgenden Link möglich: https://www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/videokonferenz.html Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR (PDF) Kontakt für Analysten, Investoren und Medienschaffende Markus Berhard Andreas Fecker Chief Executive Officer Chief Financial Officer mobilezone holding ag mobilezone holding ag mobilezoneholding@mobilezone.ch mobilezoneholding@mobilezone.ch

Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Konzerngewinn von CHF 49.5 Mio. im Berichtsjahr 2023 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt. Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten. www.mobilezoneholding.ch

Ende der Adhoc-Mitteilung