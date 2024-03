Der Spezialist für Lkw-Kransysteme konnte 2023 seine Preisvorstellungen durchsetzen. Er meldete für das abgelaufene Geschäftsjahr + 9,9 % beim Umsatz (2,45 Mrd. €) und + 39,8 % beim EBIT (210 Mio. €). Auch der Gewinn erreichte mit + 51 % einen neuen Rekord (107,7 Mio. € oder 3,10 € je Aktie). Der aktuelle Auftragsbestand sichert für 2024 nur den Erfolg im H1 ab. Der weitere Ausblick bezieht sich auf 2027 mit Umsatzziel 3,0 Mrd. € nebst 10 % EBIT-Marge. Optimismus zeigt sich jetzt vor allem am Dividendenvorschlag für die HV am 10. April: Erhöhung von 0,77 auf 1,05 € je Aktie. Ihr Kurs rangierte in den letzten Jahren zwischen 20 und 35 €. Die Chancde auf ein sattes Kursplus besteht - doch in welcher Höhe? Das lesen Sie in der Bernecker Daily von gestern und auch, ob wir zugreifen oder erst noch abwarten.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!