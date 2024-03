Mikron Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Mikron Gruppe erneut mit deutlicher Umsatz- und Gewinnsteigerung



08.03.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Biel, 8. März 2024, 7.00 Uhr - Die Mikron Gruppe hat im vergangenen Geschäftsjahr ihre Ertragslage erneut verbessert. Beide Geschäftssegmente steigerten den Jahresumsatz und erzielten gute Ergebnisse. Die starke Nachfrage in allen Mikron Schlüsselmärkten, das überdurchschnittliche Wachstum der Division Automation, die Umsatzsteigerung der Division Machining sowie die gute Positionierung der Division Tool waren ausschlaggebend für diese Entwicklung. Der Nettoumsatz der Gruppe stieg von CHF 309.4 Mio. auf CHF 370.2 Mio. (+19.7%). Der Bestellungseingang übertraf mit CHF 412.1 Mio. den Rekordwert des Vorjahres von CHF 408.0 Mio. (+1.0%). Der EBIT der Gruppe beläuft sich 2023 auf CHF 35.3 Mio. (2022: CHF 26.4 Mio., +33.7%) und das Unternehmensergebnis auf CHF 28.8 Mio. (2022: CHF 24.2 Mio., +19.0%). Alle drei Divisionen der Mikron Gruppe haben sich im Berichtsjahr erneut gut entwickelt und wichtige Etappenziele auf dem Weg zu nachhaltigem Wachstum und Profitabilität erreicht. Sie profitierten von der starken Nachfrage aus ihren wichtigsten Zielmärkten wie der Pharma- und Medizintechnikindustrie sowie der Uhren- und Schreibgeräteindustrie. Die Bedeutung des Verbrennungsmotors als Absatzmarkt ist für Mikron heute begrenzt. Um der steigenden Teuerung zu begegnen, haben alle Mikron Divisionen die Preise regelmässig analysiert und die notwendigen Anpassungen vorgenommen. Dank proaktiven Gesprächen mit Lieferanten und Kunden hatten die Preiserhöhungen bei Rohmaterialien und Energie keinen wesentlichen Einfluss auf die Profitabilität der Mikron Gruppe. Zudem konnten Effekte aus Wechselkursveränderungen auf die Profitabilität abgefedert werden. Positiv auf den Nettoumsatz und die Profitabilität der Gruppe wirkte sich auch die deutliche Lockerung der Restriktionen in den globalen Lieferketten ab der zweiten Jahreshälfte 2023 aus. Bestellungseingang und Nettoumsatz Die Mikron Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Bestellungseingang von CHF 412.1 Mio., was im Vergleich zum Vorjahr (CHF 408.0 Mio.) einer weiteren Steigerung von 1.0% entspricht. Mit einem Nettoumsatz von CHF 370.2 Mio. übertraf die Mikron Gruppe den entsprechenden Vorjahreswert von CHF 309.4 Mio. um 19.7%. Europa blieb für Mikron im Jahr 2023 der wichtigste Absatzmarkt mit einem Anteil von 59% (inkl. Schweiz) am gesamten Nettoumsatz (2022: 49% inkl. Schweiz). Nordamerika bleibt mit einem Anteil von 25% (Vorjahr: 30%) an zweiter Stelle. Das stärkste Marktsegment bleibt die Pharma- und Medizintechnikindustrie mit 57% (Vorjahr: 55%). Die Automobilindustrie trug noch 7% (Vorjahr: 12%) zum gesamten Nettoumsatz bei. Auftragsbestand und Auslastung Die Mikron Gruppe weist mit CHF 304.3 Mio. per Ende 2023 einen hohen Auftragsbestand aus (Ende 2022: CHF 270.7 Mio., +12.4%). Alle drei Divisionen waren das ganze Jahr gut ausgelastet. Profitabilität Im Geschäftsjahr 2023 konnte die Mikron Gruppe ihre EBIT- und Gewinnzahlen erneut verbessern. Im Vergleich zum Vorjahr steigerte Mikron den EBIT von CHF 26.4 Mio. auf CHF 35.3 Mio. (+33.7%). Es enthält einen einmaligen positiven Effekt von CHF 2.2 Mio., der aus dem Verkauf einer nicht betriebsnotwendigen Liegenschaft in Nidau (Schweiz) resultierte. Damit erreichte die Gruppe für 2023 eine EBIT-Marge von 9.5% (2022: 8.5%). Der Unternehmensgewinn erhöhte sich von CHF 24.2 Mio. auf CHF 28.8 Mio. (+19.0%). Der Gewinn pro Aktie belief sich 2023 auf CHF 1.73 (Vorjahr: CHF 1.47). Die Rendite auf dem Nettovermögen (RONA) der Mikron Gruppe beträgt für das Geschäftsjahr 2023 beachtliche 23.8%. Ausschüttung an die Aktionäre Der Verwaltungsrat der Mikron Gruppe wird der Generalversammlung vom 23. April 2024 eine Ausschüttung an die Aktionäre von CHF 0.50 pro Aktie (Vorjahr: CHF 0.40) beantragen. Ausblick Die Entwicklung der Mikron Gruppe entspricht der mittelfristigen Planung und Strategie der Gruppe. Mikron startet in einer guten Ausgangslage in das Geschäftsjahr 2024: mit einer soliden Kostenstruktur, einem guten Auftragsbestand in beiden Geschäftssegmenten und einer intakten Nachfrageentwicklung in allen wichtigen Absatzmärkten. Eine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bleibt jedoch schwierig. Die weltwirtschaftliche Lage bleibt instabil, zumal die Welt derzeit von polarisierenden Narrativen, globalen Konflikten und kriegerischen Auseinandersetzungen geprägt ist. Die Mikron Gruppe rechnet für 2024 insgesamt mit einem stabilen Umsatz und einer ähnlichen Marge für das operative Ergebnis wie 2023. Kurzporträt der Mikron Gruppe Die Mikron Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt sehr präzise, produktive und anpassungsfähige Automatisierungslösungen, Fertigungssysteme und Zerspanungswerkzeuge. Mikron ist verankert in der Schweizer Innovationskultur und weltweit tätig - als Partner von Unternehmen der Pharma-, der Medizintechnik-, der Konsumgüter-, der Automobil- und der Maschinenbauindustrie allgemein. Die Mikron Gruppe unterstützt ihre Kunden dabei, die industrielle Produktivität und Qualität zu steigern. Sie setzt auf über 100 Jahre Erfahrung, modernste Technologien und einen weltweiten Service. Die beiden Geschäftssegmente Mikron Automation und Mikron Machining Solutions haben ihren Hauptstandort in der Schweiz (Boudry und Agno). Weitere Produktionswerke befinden sich in den USA, in Deutschland, Singapur, China und Litauen. Die Aktien der Mikron Holding AG werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (MIKN). Die Mikron Gruppe beschäftigt insgesamt rund 1550 Mitarbeitende. Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2023 Gleichzeitig mit dieser Ad-hoc-Mitteilung erscheint der Jahresabschluss als 2023 Annual Report in englischer Sprache: www.mikron.com/financial-reports und als Online-Version: https://report.mikron.com . Download Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: www.mikron.com/news Schlüsselzahlen der Mikron Gruppe 2023 2022 +/- CHF Mio.1) Bestellungseingang 2) 412.1 408.0 1.0% - Machining Solutions 136.1 169.0 -19.5% - Automation 276.1 239.0 15.5% Nettoumsatz 370.2 309.4 19.7% - Machining Solutions 139.1 125.7 10.7% - Automation 231.2 183.8 25.8% Auftragsbestand 2)3) 304.3 270.7 12.4% - Machining Solutions 99.1 101.8 -2.7% - Automation 205.1 168.8 21.5% Personalbestand 2)3) 1'548 1'414 9.5% - Machining Solutions 561 558 0.5% - Automation 961 832 15.5% EBIT 2) 35.3 26.4 33.7% - Machining Solutions 11.8 9.3 26.9% - Automation 22.0 17.5 25.7% Operatives Ergebnis 33.4 25.8 29.5% Unternehmensergebnis 28.8 24.2 19.0% Betrieblicher Cashflow 10.5 27.6 -62.0% Bilanzsumme 3) 374.2 345.9 8.2% Eigenkapitalquote 2)3) 54.5% 53.8% 0.7%

1) ausser Personalbestand und % 2) Alternative Performance Kennzahl, siehe 2023 Annual Report, Seiten 148 bis 150 oder www.mikron.com/apm 3) per Ende Jahr

KontaktMikron Switzerland AG, Dr. Javier Perez Freije, CFO Mikron Group Telefon +41 91 610 62 09, ir.mma@mikron.com Investor-Relations-Kalender08.03.2024, 10.30 Uhr, Medien- und Analystenkonferenz

23.04.2024, 16.00 Uhr, Generalversammlung 2024

19.07.2024, 07.00 Uhr, Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR, Halbjahresergebnis 2024

