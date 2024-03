News von Trading-Treff.de Neue Rekorde beim DAX und an der Wall Street einen Tag vor dem US-Arbeitsmarktbericht, der im Fokus für das Trading am Freitag 08.03.2024 ist. EZB-Schub für den DAX Das Auspendeln vom DAX vor der EZB-Sitzung ließ sich technisch als Keil einfangen, wie gestern in der Morgenanalyse am 07.03.2024 mit diesem Bild dargestellt wurde (Rückblick): Als entsprechende Idee leitete ich eine Long-Position ab, sobald der erste Druck aus ...

