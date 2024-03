Der Quartalsabschluss von Broadcom war von einem starken Abfall der Profitabilität geprägt. Der Technologiekonzern sieht den Einbruch jedoch als temporär an und bestätigte die Umsatzprognose von 50 Mrd. US-Dollar für 2024. Das reicht nicht. Die Aktien von Marvell Technology erleben nachbörslich einen Kursknick, nachdem die Zahlen enttäuscht haben. Die Reddit Roadshow beginnt am Montag. Das Internetforum plant, eine Marktkapitalisierung von 6,5 Mrd. US-Dollar zu erreichen.Der Aktienhandel in Asien entwickelt sich am letzten Handelstag der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...