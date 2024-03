Hallbergmoos (ots) -Gleiche Rechte, ein selbstbestimmtes, eigenständiges Leben, (finanzielle) Unabhängigkeit - was so selbstverständlich klingt und eigentlich auch selbstverständlich sein sollte, davon sind wir trotz allen Fortschritts, ständigen Verbesserungen und Weiterentwicklungen immer noch weit, weit, weit entfernt. Egal, ob im privaten oder beruflichen Kontext - die Geschlechterschere klafft nach wie vor weit auseinander. Stichworte: Verdienst(-möglichkeiten), Elternzeit, Care-Arbeit wie Altenpflege oder auch Kinderbetreuung ... So belegt der zweite Avon Global Progress for Women Report basierend auf den Angaben von 7.000 Frauen aus sieben Ländern, dass Frauen ihre Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter und ihre allgemeine Sicherheit schlechter einschätzen als noch im Vorjahr.Steigende Hindernisse in der ArbeitsweltDie neue Studie zeigt eine wirklich besorgniserregende Entwicklung: gaben im Jahr 2023 bereits 46 % aller befragten Frauen an, dass in Bezug auf Lohnunterschiede/Arbeitseinkommen Ungleichheiten existieren, ist diese Zahl 2024 auf 52 % angestiegen! Gleiches gilt für die Umfragewerte hinsichtlich Stereotypen, die eine Hürde für die Gleichstellung darstellen - 89 % stimmen dem zu, gegenüber 86 % im Jahr 2023. Mehr als die Hälfte (53 %) sagt sowohl 2023 als auch 2024, dass es Hindernisse gibt, die Flexibilität, Autonomie sowie eine erfolgreiche Selbstständigkeit verhindern. Generell finden es 57 % der Befragten schwierig, als Frau überhaupt eine Führungsposition in einem Unternehmen zu erreichen.Safe Spaces - FehlanzeigeDer neue Avon Global Progress for Women Report untersuchte zusätzlich die Einstellung und das Gefühl der befragten 7.000 Frauen in Bezug auf ihre Sicherheit - am Arbeitsplatz sowie im Privatleben. Mehr als ein Drittel (35 %) der Befragten fühlen sich aufgrund ihres Geschlechts am Arbeitsplatz unwohl. Darüber hinaus sprechen 16 % sogar von Belästigung am Arbeitsplatz. Aber nicht nur im Job haben Frauen ein ungutes und unsicheres Gefühl, für fast drei Viertel (72 %) entspricht das auch nachts allein in der Öffentlichkeit - beispielsweise beim Spazierengehen - der Realität. Diese fehlende Sicherheit wird ebenso in öffentlichen Verkehrsmitteln (43 %) oder im Taxi (55 %) von den befragten Frauen wahrgenommen. Auch das Zuhause bietet für ein Drittel (35 %) weder Schutz noch Geborgenheit, da sie von ihrem Partner misshandelt werden."Der aktuelle Report zeigt, dass wir von einer Gleichstellung der Geschlechter weit entfernt sind", berichtet Kristof Neirynck, Avon CEO. "Die Welt ist unausgewogen, und wir müssen mehr tun, um Frauen die Möglichkeit zu geben, einen Beitrag zur Wirtschaft zu leisten, am Arbeitsleben teilzunehmen und ihr Potenzial auszuschöpfen. Ich höre aus erster Hand von unseren Avon Beauty-Berater*innen auf der ganzen Welt, wie unser spezielles Geschäftsmodell es Frauen ermöglicht, eine größere Auswahl, Flexibilität und Freiheit zu haben, um auf eine Art und Weise Geld zu verdienen, die für sie funktioniert. Wir schaffen neue Möglichkeiten für Unternehmerinnen, sich wirtschaftlich zu beteiligen und sich persönlich zu entwickeln. Denn eine bessere Welt für Frauen ist eine bessere Welt für alle."Die dramatischen Daten des Avon Global Progress for Women Report - vor allem in Bezug auf das Sicherheitsempfinden von Frauen auf der ganzen Welt - spiegeln die Erfahrungen von Avon und Wohltätigkeitspartner wie dem UN-Women Nationales Komitee Deutschland e.V. wider. Geschlechtsspezifische Gewalt ist eine hartnäckige Pandemie, und Avon engagiert sich auch weit über den internationalen Weltfrauentag hinaus für die Unterstützung von Diensten an vorderster Front und für die Sensibilisierung der Frauen, damit sie wissen, wie und wo sie Unterstützung erhalten können.SpeakOut für eine Welt ohne GewaltAnlässlich des Weltfrauentags (8. März) lanciert Avon jetzt das SpeakOut And Shine Bright Set, um jedem zu ermöglichen, seinen Beitrag gegen geschlechtsspezifische Gewalt leisten zu können. Zusätzlich macht Avon mit dem auf die Kampagne aufmerksam.Avon SpeakOut And Shine Bright SetDas Set (UVP: 17,99 EUR) besteht aus einer Kosmetiktasche mit einer inspirierenden Illustration von starken Frauen und dem Hydramatic Shine Lippenstift in der Farbe Burgundy. Der Lippenstift vereint Farbe und Pflege und rückt so den Mund in den Mittelpunkt. Das Geheimnis liegt im innovativen, pflegenden Kern mit transformativen, hautschützenden Inhaltsstoffen wie Hyaluronsäure und Glyzerin, der den Lippen Feuchtigkeit spendet, Fältchen reduziert und aufpolstern wirkt. Für ein intensives, spiegelglänzendes Farbfinish, das den Träger*innen Selbstbewusstsein schenkt und ihre Persönlichkeit in den Vordergrund rückt. Das Avon SpeakOut And Shine Bright Set ist ab sofort auf www.avon.de oder bei Avon Beauty-Berater*innen erhältlich.Pro verkauftem Set spendet Avon 9 EUR an den Charity-Partner UN-Women Nationales Komitee Deutschland e.V. Unter dem Motto "Stopp Gewalt gegen Frauen" setzt sich UN Women Deutschland dafür ein, das Bewusstsein sowie das Verständnis in der Bevölkerung zu schärfen und sicherzustellen, dass jegliche Gewalt gegen Frauen - egal ob körperlicher oder verbaler/psychischer Missbrauch - nicht übersehen, verharmlost oder toleriert wird. So wird die Spende unter anderem zur Verbreitung und weiteren Bekanntmachung der Hilfetelefonnummer 08000 116 016 für Betroffene verwendet.ÜBER AVONWir bei Avon sehen Schönheit in all ihren Facetten. Avon ist ein Unternehmen, das Menschen verbindet und die Kraft der Schönheit nutzt, um das Leben zum Besseren zu verändern. Millionen unabhängiger Beauty-Berater*innen auf der ganzen Welt verkaufen legendäre Avon Marken über ihre sozialen Netzwerke und bauen ihr eigenes Beauty Business auf Voll- oder Teilzeitbasis auf. Avon steht für die Gleichstellung der Geschlechter. Wir glauben daran, dass es wichtig ist, auf die Bedürfnisse von Frauen zu hören, über wichtige Themen zu sprechen und positive Veränderungen herbeizuführen. Wir haben gemeinsam mit der Avon Foundation über 1,1 Milliarden US-Dollar gespendet, mit dem Schwerpunkt auf der Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt und Brustkrebs.Pressekontakt:ROUGE Public RelationsCarolin JohnTelefon: 08178 9988457Email: carolin.john@rouge-pr.deOriginal-Content von: Avon Cosmetics GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72515/5730582