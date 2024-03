EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Vertrag/Vereinbarung

Pyrum Innovations AG und GreenTech Recycling Tires AB planen Bau eines Recyclingwerks in Schweden



08.03.2024 / 08:00 CET/CEST

Pyrum Innovations AG und GreenTech Recycling Tires AB planen Bau eines Recyclingwerks in Schweden Vertrag zur Planung eines neuen Werks mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen Altreifen im Jahr unterzeichnet

Grundstein für Markteintritt in Skandinavien gelegt

Produktionsstart der Anlage für 2027 vorgesehen Dillingen/ Saar, 8. März 2024 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das "Unternehmen", ISIN: DE000A2G8ZX8) hat den Grundstein für den Markteintritt in Skandinavien gelegt. Vergangene Woche wurde ein Consulting-Vertrag zwischen der GreenTech Recycling Tires AB und der Pyrum Innovations AG unterzeichnet, der den Bau einer gemeinsamen Pyrolyseanalage in Schweden vorsieht. Es ist geplant, dass sich Pyrum mit bis zu EUR 3 Mio. an dem SPV beteiligt, insofern die Finanzierung von GreenTech komplett sichergestellt wurde. Das Unternehmen führt hierzu zurzeit Gespräche. Parallel dazu hat die GreenTech Recycling Tires AB bereits ein geeignetes Grundstück im schwedischen Billingsfors reserviert, Gespräche mit Reifenzulieferern geführt und beginnt zeitnah mit Unterstützung von Pyrum mit der Zusammenstellung der notwendigen Genehmigungsunterlagen. Der offizielle Start des Projekts in Form der Aufnahme der Arbeiten zum Basic Engineering soll Anfang Juli dieses Jahres erfolgen. Beide Partner streben den Bau einer Anlage mit einer Recyclingkapazität von 20.000 Tonnen Altreifen pro Jahr an. Der Produktionsstart ist für 2027 vorgesehen. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit GreenTech ebenso wie über das Vertrauen, das unserer Pyrum-Technologie entgegengebracht wird. Mit dem Bau der gemeinsamen Anlage in Schweden machen wir den ersten großen Schritt zur Erschließung des skandinavischen Markts. Wir schauen dem neuen Projekt zuversichtlich entgegen und starten nun voller Elan in die weitere Planung." "Für uns bei GreenTech Recycling Tires AB ist die Vereinbarung mit der Pyrum Innovation AG der Einstieg in das Recycling von Pkw- und Lkw-Altreifen und ihre vollständige Wiederverwendung zur Herstellung neuer Reifen, Kunststoffe und Stahlprodukte anstelle der Verbrennung", sagt Per-Olov Lindgren, Vorsitzender des Vorstands der GreenTech Recycling Tires AB. "Dies ist für uns das letzte Glied in der Wertschöpfungskette, da wir bereits heute sowohl über die Lieferung von Reifen als auch über den Absatz der hergestellten Produkte verfügen, wenn unsere Anlage in Betrieb ist", so Lindgren weiter. Das Geschäftsmodell von GreenTech Recycling Tires AB besteht darin, wertvolle Produkte durch das Recycling von Altreifen zu gewinnen. Der nun geschlossene Consulting-Vertrag ist Pyrums dritte konkrete vertragliche Vereinbarung zum Bau eines Recyclingwerks neben dem Vorhaben mit der Thermo Lysi SA in Griechenland und der geplanten Anlage in Tschechien. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen und diverse Kunststoffe tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei weitgehend energieautark, spart gemäß dem Fraunhofer Institut deutlich mehr CO2-Emissionen ein als die heute üblichen Recyclingverfahren von Altreifen - insbesondere gegenüber der Verbrennung in Zementwerken - und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recycelten Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein 100% nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG bereits 2018 als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Zudem hat Pyrum für sein Umweltmanagementsystem die ISO 14001- und für sein Qualitätsmanagement die ISO 9001-Zertifizierung erhalten. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und war bereits dreimal in Folge im Finale des großen Preises des deutschen Mittelstandes. www.pyrum.net Kontakt IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net



08.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

