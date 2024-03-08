- BARCLAYS HEBT AG BARR AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 522 PENCE - HSBC HEBT ZIEL FüR ENI AUF 16,00 (15,70) EUR - 'HOLD'- HSBC SENKT SAMPO AUF 'HOLD' - ZIEL 43 EUR- JEFFERIES STARTET POSTE ITALIANE MIT 'BUY' - ZIEL 13,90 EUR - JPMORGAN SETZT CAMPARI UND REMY COINTREAU AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - MORGAN STANLEY HEBT UBS AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 33 (29) CHF- ODDO BHF STARTET LONZA MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 535 CHF- RBC HEBT REDEIA AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 20,00 (18,50) EUR - WDH/UBS SENKT ZIEL FüR JCDECAUX AUF 19,80 (20,20) EUR - 'NEUTRAL' - BERENBERG HEBT ZIEL FüR SYMRISE AUF 126 (119) EUR - 'BUY'- GOLDMAN SENKT ZIEL FüR HUGO BOSS AUF 73,80 (82,50) EUR - 'NEUTRAL'- GOLDMAN SENKT ZIEL FüR LUFTHANSA AUF 9 (10,20) EUR - 'NEUTRAL'- JPMORGAN HEBT ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...