Vor allem Hoffnung auf sinkende Zinsen lassen das zinslose Gold auf den höchsten Stand aller Zeiten steigen. Viele ETC-Anleger waren vorher allerdings schon ausgestiegen. Der Ölpreis bleibt auf hohem Niveau. 7. März 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der Goldpreis steigt und steigt, der heutige Donnerstag ist der dritte Rekordtag in Folge. Das Edelmetall kostete am Morgen in der Spitze 2.159 US-Dollar pro Unze. Auch in Euro wurde diese Woche mit 1.974 Euro ein neues Allzeithoch markiert. "Die Goldpreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...