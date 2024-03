DJ Deutsche Produktion steigt im Januar unerwartet

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im Januar entgegen den Erwartungen nicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg sie gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent und lag um 5,5 (Dezember: 3,5) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Der für Dezember gemeldete monatliche Produktionsrückgang von 1,6 Prozent wurde auf 2,0 Prozent revidiert.

Die Industrieproduktion im engeren Sinne nahm im Januar gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent zu. Die Produktion von Investitionsgütern sank um 2,1 Prozent, die Produktion von Vorleistungsgütern erhöhte sich um 4,4 Prozent und die von Konsumgütern um 4,0 Prozent. Die Energieerzeugung sank um 3,7 Prozent, während die Bauproduktion um 2,7 Prozent anzog.

In den energieintensiven Industriezweigen erhöhte sich die Produktion sogar um 2,8 Prozent. An der Zunahme hatte die Entwicklung in der chemischen Industrie einen wesentlichen Anteil. Im Dreimonatsvergleich war die Produktion in diesen Industriezweigen von November 2023 bis Januar 2024 um 1,4 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor. Verglichen mit dem Vorjahresmonat war die energieintensive Produktion im Januar um 4,3 Prozent niedriger.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2024 02:19 ET (07:19 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.