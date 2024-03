Der DAX konnte am gestrigen Donnerstag 0,7% auf 17.843 zulegen und damit neue historische Höchststände markieren. Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex in der laufenden Woche zunächst verhalten agiert hatte, kam nach dem gestrigen Leitzinsentscheid der EZB neues Kaufinteresse in den Markt. Dabei waren die Notierungen zum Opening bei 17.649 noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...