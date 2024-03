EQS-Ad-hoc: SHS VIVEON AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

SHS VIVEON AG: Korrektur der gemeldeten vorläufigen Zahlen 2023 München, 7. März 2024 - Die SHS Viveon AG korrigiert im Zuge der fortgesetzten Jahresabschlusserstellung und -prüfung die vom früheren Vorstand am 22. Januar 2024 gemeldeten vorläufigen Konzern-Umsatz- und EBITDA-Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023. Aufgrund einer in enger Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer durchgeführten Überprüfung der Umsatzrealisierung liegen die Konzern-Umsatzerlöse 2023 nach aktuellen vorläufigen Zahlen bei EUR 8,84 Mio. und damit unterhalb der Prognose eines Konzernumsatzes etwa auf dem Vorjahresniveau von EUR 9,12 Mio. Am 22. Januar 2024 waren vorläufige Umsätze in Höhe von EUR 9,14 Mio. gemeldet worden. Entsprechend der Umsatzentwicklung und aufgrund einer sehr tiefgehenden Neubeurteilung sämtlicher bewertungsrelevanter Sachverhalte, wie beispielsweise der Rückstellungen für variable Vergütung, wird nunmehr nach vorläufigen Zahlen ein EBITDA im Konzern in Höhe von EUR 30.000 erwartet. Dieses vorläufige Ergebnis erfüllt somit weiterhin die Prognose eines ausgeglichenen EBITDA. Am 22. Januar 2024 war vom früheren Vorstand noch ein vorläufiges EBITDA 2023 von EUR 370.000 gemeldet worden. Im Zuge der Jahresabschlusserstellung und vor dem Hintergrund der konsequenten strategischen Rückbesinnung auf die Kernkompetenzen bei softwarebasierten Lösungen für Risiko- und Kreditmanagement wurde auch die Werthaltigkeit der immateriellen Vermögensgenstände umfassend überprüft. Daraus ergibt sich für 2023 eine Abschreibung auf Software in Entwicklung in Höhe von EUR 1,8 Mio. Entsprechend wird nach vorläufigen Zahlen ein Konzern-EBIT für 2023 von EUR -2,3 Mio. erwartet. Mitteilende Person: Christian Kren, Vorstand IR-Kontakt Frank Ostermair

