SHS VIVEON AG: strategische Neuausrichtung mit Fokussierung auf Kernkompetenzen und Korrektur der vorläufig gemeldeten Zahlen 2023 München, 7. März 2024 - Die SHS Viveon AG richtet sich 2024 konsequent neu aus, fokussiert sich dabei kompromisslos auf die Kernkompetenzen und korrigiert im Zuge der fortgesetzten Jahresabschlusserstellung und -prüfung die vom früheren Vorstand am 22. Januar 2024 gemeldeten vorläufigen Finanzkennzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023. Das Ziel der Neuausrichtung ist, sämtliche Kräfte zu bündeln, um den Kunden auch weiterhin marktführende Lösungen beim Risiko- und Kreditmanagement bieten zu können. Diese Entscheidung bedeutet auch, dass sich SHS Viveon von in der Entwicklung befindlichen Projekten wie der Supply Chain Compliance verabschiedet. Investitionen fließen künftig ausschließlich in die beiden bestens am Markt etablierten Produkte DebiTEX und RiskSuite sowie die darauf aufbauenden Lösungen. Der Fokus liegt hier auf der Weiterentwicklung hin zu einer streng anwendungsorientierten Komplettlösung. Christian Kren, Vorstand der SHS Viveon AG: "Seit meinem Start als Vorstand bei der SHS Viveon im Februar 2024 haben wir die strategische Ausrichtung des Unternehmens hin zu einer fokussierten Rückbesinnung auf Lösungen für das Risiko- und Kreditmanagement schon deutlich vorangetrieben. Unsere namhaften Bestandskunden ebenso wie unsere Neukunden dürfen gerade in diesen beiden Feldern, in denen unsere Kernkompetenzen liegen, erwarten, dass wir mit voller Kraft Innovationen vorantreiben und das höchste Level bieten. Dafür bin ich angetreten und habe beim Team beste Voraussetzungen dafür vorgefunden. Gleichzeitig ist es mir ein großes Anliegen, auch Controlling und Rechnungswesen auf ein neues Level zu heben, um das Unternehmen mit Transparenz und Verlässlichkeit steuern zu können. Gemeinsam mit dem Wirtschaftsprüfer haben wir sämtliche bilanzrelevanten Sachverhalte auch vor dem Hintergrund der neuen Strategie doppelt gründlich analysiert. Auf der Grundlage der jetzt erzielten Ergebnisse können wir ab 2024 die Entwicklung und Leistungsfähigkeit auch in den Finanzkennzahlen angemessen und transparent abbilden." Im Zuge der fortgesetzten Jahresabschlusserstellung und -prüfung korrigiert die SHS Viveon AG deshalb die vom früheren Vorstand am 22. Januar 2024 gemeldeten vorläufigen Konzern-Umsatz- und EBITDA-Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023. Aufgrund einer in enger Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern durchgeführten Neubeurteilung der Umsatzrealisierung liegen die Konzern-Umsatzerlöse 2023 nach aktuellen vorläufigen Zahlen bei EUR 8,84 Mio. und damit unterhalb der Prognose eines Konzernumsatzes etwa auf dem Vorjahresniveau von EUR 9,12 Mio. Am 22. Januar 2024 waren vorläufige Umsätze in Höhe von EUR 9,14 Mio. gemeldet worden. Entsprechend der Umsatzentwicklung und aufgrund einer sehr tiefgehenden Neubeurteilung sämtlicher bewertungsrelevanter Sachverhalte, wie beispielsweise der Rückstellungen für variable Vergütung, wird nunmehr nach vorläufigen Zahlen ein EBITDA im Konzern in Höhe von EUR 30.000 erwartet. Dieses vorläufige Ergebnis erfüllt somit weiterhin die Prognose eines ausgeglichenen EBITDA. Am 22. Januar 2024 war noch ein vorläufiges EBITDA 2023 von EUR 370.000 gemeldet worden. Im Zuge der Jahresabschlusserstellung und vor dem Hintergrund der konsequenten strategischen Rückbesinnung auf die Kernkompetenzen bei softwarebasierten Lösungen für Risiko- und Kreditmanagement wurde auch die Werthaltigkeit der immateriellen Vermögensgenstände umfassend überprüft. Daraus ergibt sich für 2023 eine Abschreibung auf Software in Entwicklung in Höhe von EUR 1,8 Mio. Entsprechend wird nach vorläufigen Zahlen ein Konzern-EBIT für 2023 von EUR -2,3 Mio. erwartet. Die Veröffentlichung des testierten Einzel- und Konzernabschlusses 2023 wird wie geplant am 3. Mai 2024 erfolgen. Christian Kren: "Ich bin extrem zuversichtlich, dass die Fokussierung auf unsere Kernkompetenzen sowie die Bündelung aller Kräfte für die Weiterentwicklung unserer erfolgreichen Lösungen für Risiko- und Kreditmanagement unsere Position bei unseren Bestandskunden nachhaltig stärken wird und wir gleichzeitig in der Lage sein werden, innerhalb dieser Anwendungsfelder schon 2024 wieder auf erkennbaren Wachstumskurs gehen können." Hinweis: Der Vorstand der SHS Viveon AG lädt interessierte Anleger/-innen, Analyst/-innen und Pressevertreter/-innen zu einem Webcast mit Fragemöglichkeit am 11. März 2024 um 11:00 Uhr ein. Anmeldungen werden über den Investor Relations-Bereich der SHS Viveon AG Homepage oder über den Link https://cta.shs-viveon.com/de/shs-viveon-investor-relations-webcast-11-03-24 erbeten. IR-Kontakt: Frank Ostermair

