Der DAX startet mit einem neuen Rekordhoch in den letzten Handelstag der Woche. Außerdem im Fokus: die Aktien von Novo Nordisk und HelloFresh. Nach seinem jüngsten Rekord hat der DAX am Freitag moderat nachgegeben. In den ersten Handelsminuten ging es für den deutschen Leitindex um 0,14 Prozent auf 17 818,51 Punkte nach unten. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax sank auch wegen sehr hoher Verluste bei Hellofresh in der Frühe um 0,94 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...