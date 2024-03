DJ Nagel: EZB-Zinssenkung frühestens im Juni

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel nicht vor Juni senken. Nagel sagte in einem Interview mit Table Today: "Was mich sehr zuversichtlich stimmt, ist, dass die Marktteilnehmer ... davon ausgehen, dass möglicherweise, wenn es zu Zinssenkungen kommen sollte, das dann frühestens im Juni dieses Jahres erfolgen könnte. Die Geldpolitik wird verstanden im Markt." Das sei wichtig, um Zuversicht zu geben, und die Volatilität an den Märkten zu reduzieren, damit die Geldpolitik ihre volle Wirkung erzielen könne.

Auf die Nachfrage, ob die EZB ihre Zinsen tatsächlich im Juni senken werde, antwortete er: "Die Wahrscheinlichkeit nimmt zu, dass wir möglicherweise noch vor der Sommerpause eine Zinssenkung sehen könnten." Ein Zinsschritt werde zwar "ganz klar" von den Daten abhängig sein - "aber die Aussichten haben sich, was das angeht, aufgehellt".

March 08, 2024 03:14 ET (08:14 GMT)

