Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Nachgang zur Ratssitzung der Europäischen Zentralbank und der anschließenden Pressekonferenz kam es nicht zu größeren Impulsen an den Rentenmärkten, so die Analysten der Helaba.Weitgehend seien die Erwartungen der Marktteilnehmer erfüllt worden, wonach zur Jahresmitte wohl die erste Zinssenkung kommen könnte. Mit Spannung würden die Akteure heute auf den US-Arbeitsmarktbericht blicken, denn dieser habe das Potenzial, die Erwartungen bezüglich der ersten Zinssenkung der FED zu beeinflussen. Mit Gegenwind für die Rentenmärkte und den Euro würden die Analysten nicht rechnen, obwohl die US-Arbeitsmarktlage in den letzten Monaten oftmals auf der positiven Seite überrascht habe. ...

